Стало известно, какое имя Фарангиз Абдазова дала сыну (видео)

Ранее мы сообщали, что актриса Фарангиз Абдазова поделилась радостной новостью в своей семье. 8 августа артистка сообщила в социальной сети, что у неё родился сын.

В последнем видео актрисы запечатлён момент выписки из роддома с новорождённым. На кадрах видно, как близкие встречают Фарангиз Абдазову, а территория перед домом специально украшена.

Примечательно, что среди украшений есть надпись «Baby Samir». Таким образом, стало известно, что новорождённого назвали Самиром.

Под видео Фарангиз Абдазова назвала сына «первым маленьким ангелом нашей семьи». В церемонии встречи малыша также приняли участие члены семьи и близкие, разделив радость молодых родителей.

Поклонники актрисы тепло восприняли эту радостную новость и поздравляют Фарангиз с материнством в комментариях. Они пожелали малышу здоровья, долгих лет жизни и счастья, выразив свои искренние пожелания.

Мы также поздравляем Фарангиз Абдазову и её супруга с радостью родительства. А маленькому Самиру желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастливого детства!