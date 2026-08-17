Стало известно, какое имя Фарангиз Абдазова дала сыну (видео)

·47·Культура
Стало известно, какое имя Фарангиз Абдазова дала сыну (видео)

Ранее мы сообщали, что актриса Фарангиз Абдазова поделилась радостной новостью в своей семье. 8 августа артистка сообщила в социальной сети, что у неё родился сын.

В последнем видео актрисы запечатлён момент выписки из роддома с новорождённым. На кадрах видно, как близкие встречают Фарангиз Абдазову, а территория перед домом специально украшена.

Примечательно, что среди украшений есть надпись «Baby Samir». Таким образом, стало известно, что новорождённого назвали Самиром.

Под видео Фарангиз Абдазова назвала сына «первым маленьким ангелом нашей семьи». В церемонии встречи малыша также приняли участие члены семьи и близкие, разделив радость молодых родителей.

Поклонники актрисы тепло восприняли эту радостную новость и поздравляют Фарангиз с материнством в комментариях. Они пожелали малышу здоровья, долгих лет жизни и счастья, выразив свои искренние пожелания.

Мы также поздравляем Фарангиз Абдазову и её супруга с радостью родительства. А маленькому Самиру желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастливого детства!

Фарангиз АбдазоваСамир
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Свадебные украшения Джорджины Родригес поразили всех: сколько стоят её бриллианты?Свадебные украшения Джорджины Родригес поразили всех: сколько стоят её бриллианты?Сегодня, 06:22Почему Криштиану Роналду устроил скромную свадьбу у себя дома?Почему Криштиану Роналду устроил скромную свадьбу у себя дома?Вчера, 23:23Мальчик, сфотографировавшийся с Джеки Чан без искусственного интеллекта, вызвал всеобщий интерес в соцсетях! (видео)Мальчик, сфотографировавшийся с Джеки Чан без искусственного интеллекта, вызвал всеобщий интерес в соцсетях! (видео)Вчера, 18:09Рани Мукерджи присвоена почётная докторская степень: актриса не смогла сдержать слёз!Рани Мукерджи присвоена почётная докторская степень: актриса не смогла сдержать слёз!Вчера, 17:17Клип Ксамдам Собиров «Пешта» набирает просмотры рекордными темпами (видео)Клип Ксамдам Собиров «Пешта» набирает просмотры рекордными темпами (видео)Вчера, 00:51За считанные часы до начала концерта Кане Вест в Алматы отключили электричество: тысячи поклонников обеспокоеныЗа считанные часы до начала концерта Кане Вест в Алматы отключили электричество: тысячи поклонников обеспокоены15.08, 18:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!
Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)