Все выпускники 3 школ в Кашкадарьинской области стали студентами

Выпускники 3 образовательных учреждений Кашкадарьинской области показали 100-процентный результат при поступлении в высшие учебные заведения. Этот показатель оценивается как результат высокого качества образования в данных школах и основательной подготовки учащихся.

В тройку лидеров вошли Президентская школа в городе Карши, школа творчества имени Абдуллы Орипова, а также специализированная школа Каршинского района.

Сообщается, что в этом году все выпускники этих образовательных учреждений были приняты на обучение по направлениям высшего образования. Этот результат стал итогом не только многолетнего труда учащихся, но и самоотверженных усилий преподавателей.

Выпускники ставят перед собой большие цели и мечты и вступают на новый этап. Ожидается, что теперь они будут совершенствовать знания и навыки в выбранных сферах и в будущем внесут достойный вклад в развитие страны.

Поздравляем всех молодых людей, ставших студентами, с этим радостным результатом и желаем им успехов в учёбе и дальнейшей деятельности, а также больших побед!