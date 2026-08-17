Hyundai представила новый электромобиль Ионик 3: цена и запас хода

·16·Авто
Hyundai представила новый электромобиль Ионик 3: цена и запас хода

Компания Hyundai представила свой новый электромобиль малого класса — модель Ионик 3. По данным Иксбт.ком, автомобиль поступит в продажу на рынке Великобритании в ближайшие недели, а его стартовая цена составит 22 245 фунтов стерлингов. Новый хэтчбек призван стать главным конкурентом таких популярных электромобилей, как Renault 5 и Volkswagen ИД.3. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

При длине 4,15 метра и высоте 1,51 метра этот автомобиль занимает промежуточное положение между двумя конкурирующими моделями. Внешний дизайн автомобиля отличается оригинальностью, а корейский производитель называет его «аэрохэтчем», подчёркивая максимальную аэродинамическую эффективность. В результате крыша получила характерный покатый профиль, который завершается спойлером в задней части.

Аэродинамическая эффективность и запас хода

Благодаря усилиям инженеров коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составил 0,26, что лучше показателя меньшего по размеру Renault 5 — 0,29. В стандартной комплектации Ионик 3 оснащается аккумулятором ёмкостью 42,2 кВт·ч и способен проехать до 208 миль (примерно 335 километров) на одном заряде.

Покупателям также предложат версию с увеличенным запасом хода. Её батарея ёмкостью 61 кВт·ч обеспечивает пробег до 309 миль, а цена начинается от 25 745 фунтов стерлингов. Если эти модели получат право на грант для электромобилей, предоставляемый правительством Великобритании, стоимость может дополнительно снизиться на 1 500 фунтов стерлингов.

Особенности дизайна и салона

По словам руководителя отдела экстерьерного дизайна Мануэля Шоттла, это первый электромобиль Hyundai, разработанный в Европе. Он создан в соответствии с новым фирменным языком дизайна бренда «Арт оф Стил». Вместе с тем необычный силуэт потребовал некоторых компромиссов в салоне. Например, покатая линия крыши повлияла на объём багажника и пространство над головами пассажиров заднего ряда.

Чтобы увеличить объём багажника, инженеры создали дополнительное пространство для груза под полом, благодаря чему вместимость выросла с 322 до 441 литра. Салон полностью ориентирован на то, чтобы водитель не отвлекался от дороги, и переработан в соответствии с философией «руки на руле, глаза на дороге».

HyundaiIoniq 3ЭлектромобильАвтоновостиВеликобритания
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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