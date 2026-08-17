Мартин Эдегор предупредил соперников

Команда «Арсенал», завоевав свой первый предсезонный трофей, вновь продемонстрировала серьезные намерения в английском футболе. В матче за Суперкубок Англии — «Комьюнити Шилд», который состоялся на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе, подопечные Микеля Артеты уверенно обыграли соперников и показали свой уровень перед началом нового сезона. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Goal.com, в этой встрече лондонский клуб продемонстрировал очень дисциплинированную и содержательную игру. Благодаря голам Риккардо Калафьори, Кая Хаверца и капитана команды Мартина Эдегора очередной трофей отправился на стадион «Эмирейтс».

Серьезное заявление перед чемпионским сезоном

После матча капитан команды Мартин Эдегор сделал резкое предупреждение соперникам и подчеркнул, что «Арсенал» намерен побеждать во всех турнирах. Норвежский полузащитник отметил, что команда уже успела почувствовать вкус победы и готова вновь испытать это чувство.

&лакуо;Мы показали великолепный футбол и продемонстрировали свой уровень. Мы доказали, что готовы, настроены серьезно и хотим снова побеждать. Когда вы чувствуете, что такое победа, вам хочется повторить ее снова. Мы хотим выиграть все турниры&ракуо;, — сказал Эдегор после завоевания трофея.

Дебют новых футболистов

Новые игроки, вышедшие на поле в этой встрече, также показали, что быстро влились в команду. В частности, Бруну Гимарайнш заслужил похвалу капитана своей активностью в центре поля. Эдегор отдельно отметил, что бразильский футболист с первых дней стал естественной частью команды.

Кроме того, действовавший на фланге Христос Цолис проявил себя и записал на свой счет две голевые передачи. Главный тренер Микель Артета не скрывал удовлетворения предсезонной подготовкой и игрой своих подопечных.

Эта победа стала для «Арсенала» 18-м Суперкубком Англии в истории. Сейчас лондонцы отстают на три трофея от рекордсмена по этому показателю — «Манчестер Юнайтед» (21). Главный тренер Микель Артета подчеркнул, что эта победа задает для команды новый стандарт, а впереди ее ждет крайне конкурентный сезон.