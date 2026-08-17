Ливерпуль завершил предсезонный матч победой

Ливерпуль на своем поле со счетом 2:0 победил итальянский клуб «Комо» в последнем предсезонном товарищеском матче. Встреча на стадионе «Энфилд» стала важным этапом подготовки мерсисайдского гранда к новому сезону Английской Премьер-лиги. Об этом Goal.com сообщает .

Хозяева завладели преимуществом уже в первом тайме. Голы Коди Гакпо и Жереми Жаке, проводившего дебютный матч в составе команды, обеспечили «Ливерпулю» комфортное преимущество и определили итоговый результат.

По данным иксбт.ком, этот матч стал второй встречей между командами, организованной в тот же день. В первой половине дня первая игра на поле базы АКсА завершилась нулевой ничьей.

Выводы тренера и положительная динамика

После встречи главный тренер отметил, что перед началом сезона команде важно было почувствовать вкус победы. По его словам, ощущение победы и уход с поля без пропущенных голов придают футболистам дополнительную уверенность.

Тренер отметил положительные изменения в игре команды. Хотя первый тайм получился содержательнее второго, футболисты до конца сохраняли организационную дисциплину и завершили матч «всухую».

Положительные результаты были отмечены и с точки зрения физической готовности. Большинство футболистов полностью отработали 80 или 90 минут, при этом серьезных травм или мышечных повреждений не было зафиксировано.

Предстоящие задачи

Тем не менее тренерский штаб не стал скрывать, что предстоит выполнить еще много работы. Особенно важно улучшить действия во втором тайме и не терять концентрацию, даже когда начинают проявляться признаки усталости.

Положительно были оценены усвоение командой тактических установок и стремление футболистов на поле. Подчеркивалось, что каждый игрок должен с максимальной ответственностью действовать в каждый момент и при каждом эпизоде.