Жозе Моуринью высоко оценил игроков «Реала»

Мадридский «Реал» завершил предсезонную подготовку уверенной победой над «Шальке 04» на стадионе «Вельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Как сообщает «Реал Мадрид ТВ», матч показал, что испанский гранд движется в правильном направлении перед сезоном-2026/27, а главный тренер Жозе Моуринью остался доволен игрой своих подопечных. Об этом сообщает Goal.com.

Эпизоды, предопределившие исход встречи, обеспечили хозяевам преимущество уже с первых минут. На шестой минуте Килиан Мбаппе воспользовался ошибкой в обороне соперника и открыл счёт. Для него это был первый выход на поле в рамках текущих предсезонных сборов.

Вскоре преимущество стало ещё более убедительным. На 20-й минуте Дин Хёйсен точно пробил головой после подачи с углового Арды Гюлера и удвоил разницу. Во втором тайме Карлос Эспи Каррерас реализовал передачу вышедшего на замену партнёра, поставил точку в матче и установил окончательный счёт — 3:0.

Мнение тренера о составе и новичках

В четырёх товарищеских матчах в рамках предсезонной подготовки «Реал» одержал три победы и один раз сыграл вничью. В игре команды заметны положительные изменения. После встречи Жозе Моуринью в интервью «Реал Мадрид ТВ» отдельно отметил общий прогресс коллектива и адаптацию новичков.

По словам специалиста, командное развитие сейчас важнее индивидуальных оценок. «На данный момент сложно оценивать игроков по отдельности, потому что мы растём как команда», — подчеркнул тренер. Он добавил, что в клубе собраны футболисты хорошего, очень хорошего и высочайшего уровня.

Физические нагрузки и научный подход

Кроме того, в матче дебютировали такие новички, как Марк Кукурелья и Ян Диоманде. Тренер отметил, что, несмотря на тяжёлые условия и двухразовые тренировки при высокой температуре, они влились в команду с лучшим настроем.

Жозе Моуринью объяснил, что строго контролировал игровое время футболистов. В частности, Килиан Мбаппе и Конате провели на поле по 45 минут, а Джуд Беллингем, Марк Кукурелья и Ян Диоманде — по 30 минут. Было отмечено, что эти решения не случайны: их приняли на основе собранных данных после научного анализа.