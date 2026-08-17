Блестящий старт: гол Шомуродова — началась сумасшедшая гонка бомбардиров!

Новый сезон турецкой Суперлиги, за которым с большим интересом следят миллионы узбекских болельщиков, начался для наших соотечественников исключительно успешно.

В рамках 1-го тура клуб защитника национальной сборной Узбекистана Хусниддина Алику́лова «Ризеспор» в гостях с минимальным счётом обыграл «Коньяспор». Хотя Алику́лов, пропустивший чемпионат мира 2026 года из-за травмы, полученной в конце прошлого сезона, не попал в заявку на этот матч, его команда завоевала важные 3 очка.

Стамбульский клуб «Башакшехир» на своём поле уверенно победил «Коджаэлиспор» со счётом 2:0, а главными героями этой встречи стали именно узбекские игроки.

На 14-й минуте — ассист Файзуллаева, на 72-й — гол Шомуродова

Фундамент победы «Башакшехира» непосредственно заложили узбекские мастера кожаного мяча:

Аббосбек Файзуллаев: уже на 14-й минуте встречи сделал удобную передачу своему партнёру Кристоферу Оперу и записал на свой счёт великолепный ассист (на 63-й минуте был заменён);

Элдор Шомуродов: 31-летний капитан нашей команды, завоевавший в прошлом сезоне приз «Золотая бутса» турецкой Суперлиги с 22 голами, на 72-й минуте с первой попытки отправил переданный ему мяч в сетку ворот соперника и открыл счёт своим голам в новом сезоне (на 75-й минуте был заменён).

Салах, Влахович и Лукаку в Турции: сумасшедшая конкуренция среди бомбардиров

Аналитики Суперлиги отмечают, что борьба за «Золотую бутсу» в этом чемпионате может стать самой напряжённой в истории. Во время летнего трансферного окна турецкие гранды пополнили свои составы ярчайшими звёздами Европы:

Суперзвёзды из Европы: в Суперлигу перебрались такие нападающие, как Мохамед Салах, Душан Влахович, Ромелу Лукаку, Мейсон Гринвуд и Леандро Троссард;

Действующие бомбардиры лиги: лидеры прошлого сезона — Элдор Шомуродов и Поль Онуачу — остались в своих командах. Звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен начал сезон с 2 голами, а нападающий «Фенербахче» Андерсон Талиска уже в 1-м туре также открыл счёт своим голам.

В чемпионате, собравшем такое огромное количество звёзд, гол Элдора Шомуродова уже в первом туре доказывает, что он вновь является одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира.

Следующее испытание — центральное противостояние с «Трабзонспором»

Начавший сезон с победы со счётом 2:0 «Башакшехир» во 2-м туре ждёт серьёзное испытание:

Важный матч: 23 августа команда Элдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева сыграет в гостях против одного из грандов лиги — «Трабзонспора».

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