В Берлине во время пожара на 11-м этаже девушка прыгнула в спасательную корзину (видео)

В Берлине произошёл пожар на 11-м этаже многоэтажного жилого дома, и во время спасательной операции девушка оказалась в опасной ситуации. Поскольку пожарная лестница не доставала до верхней части здания, ей пришлось прыгнуть с 11-го этажа в специальную корзину, которую держали спасатели. Об этом сообщило Инкидентиа.

Инцидент произошёл 14 августа 2026 года. По данным местных СМИ, пожарно-спасательная техника могла достать только до нижней части здания. Поэтому спасатели удерживали специальную люльку на два этажа ниже этажа, где произошёл пожар.

На распространившихся кадрах видно, как из окна многоэтажного здания валит густой дым, а девушка сидит на узком внешнем подоконнике и ждёт помощи. После того как спасатель попытался приблизить люльку к стене здания, девушка прыгнула в неё.

В результате этого опасного действия девушка приземлилась в спасательную корзину и была вывезена в безопасное место. Сообщается, что во время инцидента пострадали пять человек. Некоторые жители также рассматривали возможность прыгнуть с верхних этажей, чтобы спастись от огня.