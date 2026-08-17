Ирландская звезда открыто высказался о победе Ислама Махачева...

В центральном поединке престижного номерного турнира «UFC 330», завершившегося в Филадельфии (США), ирландская звезда Иэн Мачадо Гарри провёл пятираундовый напряжённый бой против чемпиона полусреднего веса Ислама Махачева, но по итогам судейских записок потерпел поражение.

После ожесточённой борьбы в октагоне 27-летний боец сделал открытое и мужественное заявление, без оправданий признав причины поражения, а также отдельно отметил исторический статус своего соперника.

«Ислам, вы замечательный человек»: уважение Гарри к чемпиону

Ирландский атлет через социальные сети и СМИ направил Исламу Махачеву искренние поздравления:

«Ислам, вы замечательный человек, и я очень вас уважаю. От всей души поздравляю с победой! Что касается боя, меня ничего не удивило. Махачев полностью заслуживал этот пояс. Когда российский боец поднялся в нашу весовую категорию, я сразу сказал, что ему нужно дать возможность побороться за второй пояс. Хотя я всем сердцем верил, что лучше него, сегодня он одержал заслуженную победу. С моей стороны не будет никаких жалоб и оправданий».

«Шаг назад, а затем 10 шагов вперёд»: обращение к болельщикам

Иэн Гарри подчеркнул, что провёл лучший в своей карьере тренировочный сбор, и выразил большую уверенность в будущем:

Испытание против сильнейшего соперника: «Это был лучший тренировочный лагерь в моей жизни. Я провёл тяжёлый и бескомпромиссный бой против лучшего бойца П4П (вне зависимости от весовой категории) на планете, человека, который по-настоящему вошёл в историю»;

Извинения перед болельщиками: «Возможно, это поражение отбросит меня на один шаг назад, но после этого я сделаю десять шагов вперёд. Приношу извинения всем своим болельщикам за то, что результат оказался не таким, как ожидалось. Я всех вас люблю!».

Для справки, после этой исторической победы на «UFC 330» Ислам Махачев стал первым бойцом в истории промоушена, одержавшим 17 побед подряд, обновив многолетний рекорд легендарного Андерсона Силвы.

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