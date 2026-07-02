«Португальская сказка» узбекского футбола: таланты, отправившиеся в «Брагу»

Время доказывает, что успешное выступление юношеской сборной Узбекистана на чемпионате Азии и чемпионате мира было не случайным. Представители нового поколения узбекского футбола блистают не только в местной Суперлиге, но и под прицелом ведущих европейских скаутов.

Самым смелым и революционным доказательством этого стал переход Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова в один из грандов португальского футбола — «Брагу» с которой они подписали контракты. Какие стратегические шаги стоят за этим трансфером и что ждет наших ребят в Европе? Разберем это ниже.

1. Возрастной ценз и стратегия ожидания: как были преодолены правила ФИФА?

Известно, что европейские агенты проявляли интерес к нашим игрокам довольно давно. Однако, согласно строгому регламенту ФИФА, международные трансферы футболистов младше 18 лет запрещены. Португальцы действовали в этом вопросе очень терпеливо и профессионально:

Этап подготовки: Футболисты еще зимой посетили Португалию, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба. Это стало первым шагом к их психологической адаптации.

Игровая практика: В период ожидания ребята не сидели без дела в Узбекистане. Сайфиддин Содиков в составе «Андижана», а Садриддин Хасанов в рядах «Бунёдкора» получали опыт в Суперлиге и физически готовились к взрослому футболу.

Тайминг: Оба футболиста отпраздновали свое 18-летие в мае и июне этого года, после чего загорелся долгожданный «зеленый свет».

2. Почему именно «Брага»?

«Брага» считается одним из клубов с лучшей системой в европейском футболе по поиску талантов, их огранке и выгодной перепродаже мировым грандам.

То, что наши футболисты присоединились не сразу к основному составу, а к команде «Брага» У23 (до 23 лет), является очень разумным и безопасным шагом. Причина в том, что скорость, физическая борьба и тактические требования в европейском футболе кардинально отличаются от нашей Суперлиги. Команда У23 служит для наших ребят оптимальным «мостиком» для адаптации к фундаменту европейского футбола.

3. Годовой контракт: шанс или риск?

Клуб подписал с узбекскими футболистами 1-летний контракт. Этот срок может показаться коротким, но таковы внутренние законы европейского футбола:

Безопасность для клуба: Португальцы хотят на практике увидеть, как игроки ведут себя в официальных матчах (под давлением) и насколько они способны адаптироваться к европейской среде.

Максимальная мотивация для игроков: Годовой срок не дает ребятам расслабиться в зоне комфорта. Они вынуждены выкладываться на 200% на каждой тренировке, чтобы добиться продления контракта или улучшения финансовых условий.

4. Тактические преимущества футболистов

Оба наших футболиста играют на самых востребованных позициях, которые требует современный футбол:

Сайфиддин Содиков — как фланговый полузащитник, он хорошо развил навыки скорости и дриблинга в школе «Одил Джуниор» и «Андижане».

Садриддин Хасанов — атакующий вингер. Выросший в системе «Бунёдкора», этот парень запомнился многим еще на юношеском чемпионате мира своими обманными движениями и неожиданными ударами. В современном футболе спрос на фланговых нападающих (вингеров) всегда высок.

Заключение

Отъезд Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова в Португалию открывает новую страницу не только в их личной карьере, но и в экспорте всего узбекского футбола. Если ребята смогут проявить себя в течение этого года, «Брага» начнет уделять рынку Центральной Азии еще более пристальное внимание.

Теперь всё в руках самих ребят. Европейский футбол любит не только талант, но и железную дисциплину и труд. Удачи, парни!