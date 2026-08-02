Ювентус отказался от трансфера Эмилиано Мартинеса

·56·Спорт
Ювентус отказался от трансфера Эмилиано Мартинеса

Туринский Ювентус официально отказался от переговоров по подписанию вратаря Астон Виллы Эмилиано Мартинеса. Как сообщает Goal.com, стороны не смогли достичь соглашения из-за того, что финансовые аспекты трансфера оказались непосильными для итальянского гранда, и одна из самых громких саг летнего трансферного окна подошла к концу. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Стало известно, что руководство Бьянконери, изучив общую стоимость операции, пришло к выводу, что такие расходы выходят за рамки текущего бюджета. Помимо трансферной стоимости, клубу оказались не по карману высокие запросы по зарплате опытного аргентинского вратаря и другие сопутствующие расходы.

Финансовые препятствия и итог переговоров

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство Ювентуса приняло это решение во время внутренних обсуждений несколько дней назад и теперь официально уведомило представителя Английской Премьер-лиги о своих планах. Несмотря на то, что туринцы изначально сделали игроку предложение и стороны проявляли взаимный интерес, итоговая сумма оказалась выше ожидаемой.

Для 33-летнего вратаря это решение стало серьезным ударом, так как он хотел продолжить карьеру в итальянской Серии А и попробовать свои силы в историческом клубе. Сообщается, что ради осуществления этого трансфера Эмилиано Мартинес был готов даже пойти на конфликт с руководством Астон Виллы.

Ситуация в Астон Вилле и будущее

Даже после срыва этого трансфера ситуация в бирмингемском клубе остается сложной. Действующий контракт Эмилиано Мартинеса с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Хотя главный тренер команды Унаи Эмери подчеркивал, что не намерен продавать основного голкипера, атмосфера вокруг игрока остается несколько напряженной.

В предыдущие сезоны желание вратаря покинуть клуб и возникшие с руководством недопонимания также становились достоянием общественности. Тем не менее, за прошедшее время Эмилиано Мартинес продемонстрировал свое профессиональное мастерство и сыграл ключевую роль в выходе Астон Виллы в Лигу чемпионов. Теперь же его переход в Турин не состоялся по финансовым причинам.

ЮвентусЭмилиано МартинесАстон ВиллаТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
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