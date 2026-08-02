Ювентус отказался от трансфера Эмилиано Мартинеса

Туринский Ювентус официально отказался от переговоров по подписанию вратаря Астон Виллы Эмилиано Мартинеса. Как сообщает Goal.com, стороны не смогли достичь соглашения из-за того, что финансовые аспекты трансфера оказались непосильными для итальянского гранда, и одна из самых громких саг летнего трансферного окна подошла к концу. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Стало известно, что руководство Бьянконери, изучив общую стоимость операции, пришло к выводу, что такие расходы выходят за рамки текущего бюджета. Помимо трансферной стоимости, клубу оказались не по карману высокие запросы по зарплате опытного аргентинского вратаря и другие сопутствующие расходы.

Финансовые препятствия и итог переговоров

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство Ювентуса приняло это решение во время внутренних обсуждений несколько дней назад и теперь официально уведомило представителя Английской Премьер-лиги о своих планах. Несмотря на то, что туринцы изначально сделали игроку предложение и стороны проявляли взаимный интерес, итоговая сумма оказалась выше ожидаемой.

Для 33-летнего вратаря это решение стало серьезным ударом, так как он хотел продолжить карьеру в итальянской Серии А и попробовать свои силы в историческом клубе. Сообщается, что ради осуществления этого трансфера Эмилиано Мартинес был готов даже пойти на конфликт с руководством Астон Виллы.

Ситуация в Астон Вилле и будущее

Даже после срыва этого трансфера ситуация в бирмингемском клубе остается сложной. Действующий контракт Эмилиано Мартинеса с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Хотя главный тренер команды Унаи Эмери подчеркивал, что не намерен продавать основного голкипера, атмосфера вокруг игрока остается несколько напряженной.

В предыдущие сезоны желание вратаря покинуть клуб и возникшие с руководством недопонимания также становились достоянием общественности. Тем не менее, за прошедшее время Эмилиано Мартинес продемонстрировал свое профессиональное мастерство и сыграл ключевую роль в выходе Астон Виллы в Лигу чемпионов. Теперь же его переход в Турин не состоялся по финансовым причинам.