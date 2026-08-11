В Баку потрясающий «камбэк»: «Сабах» разгромил датский клуб со счётом 4:0

·60·Спорт
В Баку потрясающий «камбэк»: «Сабах» разгромил датский клуб со счётом 4:0

Азербайджанский клуб «Сабах» одержал крупную и впечатляющую победу над датским «Орксус» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В поединке в Баку хозяева забили в ворота соперника 4 безответных мяча и вышли в раунд плей-офф самого престижного клубного турнира континента. Узбекский талантливый полузащитник Умарали Рахмоналиев провёл в этом историческом матче все 90 минут.

По сумме двух матчей (в первой встрече датчане одержали победу со счётом 2:1) «Сабах» выиграл с общим счётом 5:2 и приблизился к общей групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Камбэк» в Баку и шоу во втором тайме

После поражения в первом матче в Дании (1:2) было заметно с первых минут, что «Сабах» тщательно подготовился к домашней встрече. Первый тайм прошёл в равной борьбе и завершился без голов, однако во второй половине бакинский клуб полностью разгромил соперника.

  • 59-я минута: Симич открыл счёт — 1:0;

  • 67-я минута: Солвет увеличил разрыв — 2:0;

  • 78-я минута: Микелс забил третий гол и укрепил камбэк — 3:0;

  • 89-я минута: Северина установил окончательный счёт матча — 4:0.

Умарали Рахмоналиев активно действовал в центре поля, продемонстрировал высокую тактическую дисциплину как в обороне, так и в атаке и внёс достойный вклад в крупную победу своей команды.

На пороге общей групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА: кто станет следующим соперником?

Благодаря этой победе «Сабах» вышел в решающий раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Теперь чемпион Азербайджана сыграет за выход в основную (общую) групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА с победителем пары «Хапоел» (Бир-Шева, Исроил) и «Срвена Звезда» (Сербия).

В первом матче между этими командами клуб «Хапоел» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

История успеха Рахмоналиев в «Сабах»

Опыт 22-летнего Умарали Рахмоналиев на европейской арене продолжает стремительно расти. Важные этапы карьеры воспитанника академии «Бунёдкор» выглядят следующим образом:

  • 2023 год: перешёл из ташкентского клуба «Бунёдкор» в российскую команду «Rubin» (Козон) в качестве свободного агента;

  • Январь 2025 года: не получая достаточной игровой практики в «Rubin», был арендован «Сабах». Позже бакинский клуб полностью выкупил права на его трансфер;

  • Статистика и трофеи: в прошлом сезоне Умарали сыграл в чемпионате и кубке Азербайджана в общей сложности в 34 матчах, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

К настоящему времени Рахмоналиев в составе «Сабах» стал чемпионом Азербайджана и двукратным обладателем Кубка страны, укрепив свои позиции на групповой стадии и в еврокубках.

Протокол матча

Лига чемпионов УЕФА — 3-й квалификационный раунд (ответный матч)

«Сабах» (Азербайджан) – «Орксус» (Дания) — 4:0

(Первый матч: 1:2. Общий счёт: 5:2)

  • Голы: Симич (59), Солвет (67), Микелс (78), Северина (89).

  • Умарали Рахмоналиев: вышел в основном составе и отыграл все 90 минут.

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СабахУмарали РахмоналиевОрхусЛига чемпионов УЕФАБаку
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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