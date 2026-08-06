Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилди

·87·Спорт
Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилди
Қисқача

«Сабаҳ» Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичи дастлабки учрашувида «Орхус»га 1:2 ҳисобида ютқазди. Умарали Раҳмоналиев тўлиқ 90 дақиқа ўйнаб, 66-дақиқада Велко Симичнинг голига ассистентлик қилди. Жавоб учрашуви 11 август куни «Сабаҳ» майдонида ўтказилади. Озарбайжон клуби кейинги босқичга чиқиш учун камида икки тўп фарқи билан ғалаба қозониши керак.

Ўзбекистон миллий жамоаси яримҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев Чемпионлар лигаси саралашида натижали ҳаракат қилди. Унинг голли узатмаси «Сабаҳ»ни Даниядаги мураккаб учрашувда йирикроқ мағлубиятдан сақлаб, жавоб баҳси олдидан жамоанинг имкониятини очиқ қолдирди.

Озарбайжон клуби учинчи саралаш босқичининг дастлабки ўйинида «Орхус»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Раҳмоналиев учрашувни асосий таркибда бошлади, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва Велко Симичнинг голига ассистентлик қилди.

«Орхус»нинг ёш ҳужумчиси икки марта жазолади

Данияликлар 31-дақиқада ҳисобни очди. «Орхус»нинг 18 ёшли угандалик ҳужумчиси Жеймс Богере қулай имкониятдан фойдаланиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди.

Иккинчи бўлимда «Сабаҳ» ҳисобни тенглаштириш учун олдинга катта куч ташлади. Бироқ 63-дақиқада яна Богере саҳнага чиқиб, ўзининг ва жамоасининг иккинчи голини урди.

Ёш ҳужумчи қисқа вақт ичида «Орхус» асосий таркибига кириб келган истиқболли футболчилардан бири ҳисобланади. У 2026 йил ёзида клубнинг биринчи жамоасига тўлиқ ўтказилган эди.

Раҳмоналиев уч дақиқада жавоб қайтарди

Иккинчи голдан кейин «Сабаҳ»нинг вазияти анча оғирлашди. Бироқ меҳмонлар таслим бўлмади ва орадан атиги уч дақиқа ўтиб ҳисобни қисқартирди.

66-дақиқада Умарали Раҳмоналиев рақиб жарима майдонигача етиб бориб, ортга қулай узатма берди. Велко Симич эса вазиятни аниқ зарба билан якунлади — 2:1.

Ушбу гол «Сабаҳ» учун алоҳида аҳамиятга эга бўлди. 0:2 ҳисобидаги мағлубият жавоб учрашувида вазифани анча мураккаблаштирарди. Симичнинг голи эса Боку клубига ўз майдонидаги баҳс олдидан реал имконият қолдирди.

Тўлиқ ўйин — мураббий ишончининг белгиси

Раҳмоналиев учрашувни биринчи дақиқадан бошлаб, финал ҳуштагига қадар майдонда қолди. У марказда тўпни қабул қилиш, ҳужумни тезлаштириш ва рақиб босимидан чиқишда фаол иштирок этди.

22 ёшли ўзбекистонлик футболчи «Сабаҳ»нинг Чемпионлар лигасидаги асосий яримҳимоячиларидан бири бўлиб қолмоқда. UEFA расмий маълумотида у жамоанинг 7-рақамли футболчиси сифатида кўрсатилган.

Голли узатма Раҳмоналиев учун Европа майдонидаги муҳим натижали ҳаракат бўлди. Айниқса, жамоа икки тўп фарқи билан ортда қолаётган бир пайтда унинг ташаббус кўрсатиши жавоб баҳси олдидан психологик жиҳатдан ҳам катта аҳамият касб этади.

Жавоб учрашувида нима талаб қилинади?

Жамоалар ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс 11 август куни «Сабаҳ» майдонида ўтказилади. UEFA тақвимига кўра, Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичининг дастлабки ўйинлари 4–5 август, жавоб учрашувлари эса 11 августга белгиланган.

«Сабаҳ» кейинги босқичга тўғридан-тўғри чиқиш учун камида икки тўп фарқи билан ғалаба қозониши керак. Бир голлик устунлик эса умумий ҳисобни тенглаштириб, учрашувни қўшимча вақтга олиб бориши мумкин.

Боку клуби жавоб баҳсида биринчи дақиқалардан ташаббусни эгаллаши кутилмоқда. Бироқ ҳужумга ортиқча берилиб кетиш ҳам хавфли: «Орхус»нинг тезкор қарши ҳужумлари Даниядаги учрашувдаёқ ўз таъсирини кўрсатди.

Чемпионлар лигасига йўл ҳали ёпилмади

«Сабаҳ» 2026/27 йилги Европа мавсумини биринчи саралаш босқичидан бошлади. Озарбайжон клуби аввал Уэльснинг «Нью-Сейнтс», кейин Финляндиянинг КуПС жамоасини ортда қолдириб, учинчи босқичга етиб келди.

Даниядаги мағлубият ушбу муваффақиятли юришни тўхтатгани йўқ. Фарқ атиги бир тўп ва жавоб учрашуви «Сабаҳ» майдонида ўтади.

Биринчи баҳсдан кейинги асосий ижобий нуқта ҳам шу: «Сабаҳ» икки гол ўтказиб юборган бўлса-да, Раҳмоналиев ва Симич ҳамкорлиги туфайли Бокуга қуруқ мағлубият билан қайтмайди. Энди ушбу бир гол бутун жуфтлик тақдирини ўзгартириши мумкин.

Чемпионлар лигаси, учинчи саралаш босқичи

«Орхус» — «Сабаҳ» — 2:1

Голлар: Богере, 31, 63 — Симич, 66.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Умарали РаҳмоналиевСабахОрхусДанияВелко Симич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)