Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилди
«Сабаҳ» Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичи дастлабки учрашувида «Орхус»га 1:2 ҳисобида ютқазди. Умарали Раҳмоналиев тўлиқ 90 дақиқа ўйнаб, 66-дақиқада Велко Симичнинг голига ассистентлик қилди. Жавоб учрашуви 11 август куни «Сабаҳ» майдонида ўтказилади. Озарбайжон клуби кейинги босқичга чиқиш учун камида икки тўп фарқи билан ғалаба қозониши керак.
Ўзбекистон миллий жамоаси яримҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев Чемпионлар лигаси саралашида натижали ҳаракат қилди. Унинг голли узатмаси «Сабаҳ»ни Даниядаги мураккаб учрашувда йирикроқ мағлубиятдан сақлаб, жавоб баҳси олдидан жамоанинг имкониятини очиқ қолдирди.
Озарбайжон клуби учинчи саралаш босқичининг дастлабки ўйинида «Орхус»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Раҳмоналиев учрашувни асосий таркибда бошлади, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва Велко Симичнинг голига ассистентлик қилди.
«Орхус»нинг ёш ҳужумчиси икки марта жазолади
Данияликлар 31-дақиқада ҳисобни очди. «Орхус»нинг 18 ёшли угандалик ҳужумчиси Жеймс Богере қулай имкониятдан фойдаланиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди.
Иккинчи бўлимда «Сабаҳ» ҳисобни тенглаштириш учун олдинга катта куч ташлади. Бироқ 63-дақиқада яна Богере саҳнага чиқиб, ўзининг ва жамоасининг иккинчи голини урди.
Ёш ҳужумчи қисқа вақт ичида «Орхус» асосий таркибига кириб келган истиқболли футболчилардан бири ҳисобланади. У 2026 йил ёзида клубнинг биринчи жамоасига тўлиқ ўтказилган эди.
Раҳмоналиев уч дақиқада жавоб қайтарди
Иккинчи голдан кейин «Сабаҳ»нинг вазияти анча оғирлашди. Бироқ меҳмонлар таслим бўлмади ва орадан атиги уч дақиқа ўтиб ҳисобни қисқартирди.
66-дақиқада Умарали Раҳмоналиев рақиб жарима майдонигача етиб бориб, ортга қулай узатма берди. Велко Симич эса вазиятни аниқ зарба билан якунлади — 2:1.
Ушбу гол «Сабаҳ» учун алоҳида аҳамиятга эга бўлди. 0:2 ҳисобидаги мағлубият жавоб учрашувида вазифани анча мураккаблаштирарди. Симичнинг голи эса Боку клубига ўз майдонидаги баҳс олдидан реал имконият қолдирди.
Тўлиқ ўйин — мураббий ишончининг белгиси
Раҳмоналиев учрашувни биринчи дақиқадан бошлаб, финал ҳуштагига қадар майдонда қолди. У марказда тўпни қабул қилиш, ҳужумни тезлаштириш ва рақиб босимидан чиқишда фаол иштирок этди.
22 ёшли ўзбекистонлик футболчи «Сабаҳ»нинг Чемпионлар лигасидаги асосий яримҳимоячиларидан бири бўлиб қолмоқда. UEFA расмий маълумотида у жамоанинг 7-рақамли футболчиси сифатида кўрсатилган.
Голли узатма Раҳмоналиев учун Европа майдонидаги муҳим натижали ҳаракат бўлди. Айниқса, жамоа икки тўп фарқи билан ортда қолаётган бир пайтда унинг ташаббус кўрсатиши жавоб баҳси олдидан психологик жиҳатдан ҳам катта аҳамият касб этади.
Жавоб учрашувида нима талаб қилинади?
Жамоалар ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс 11 август куни «Сабаҳ» майдонида ўтказилади. UEFA тақвимига кўра, Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичининг дастлабки ўйинлари 4–5 август, жавоб учрашувлари эса 11 августга белгиланган.
«Сабаҳ» кейинги босқичга тўғридан-тўғри чиқиш учун камида икки тўп фарқи билан ғалаба қозониши керак. Бир голлик устунлик эса умумий ҳисобни тенглаштириб, учрашувни қўшимча вақтга олиб бориши мумкин.
Боку клуби жавоб баҳсида биринчи дақиқалардан ташаббусни эгаллаши кутилмоқда. Бироқ ҳужумга ортиқча берилиб кетиш ҳам хавфли: «Орхус»нинг тезкор қарши ҳужумлари Даниядаги учрашувдаёқ ўз таъсирини кўрсатди.
Чемпионлар лигасига йўл ҳали ёпилмади
«Сабаҳ» 2026/27 йилги Европа мавсумини биринчи саралаш босқичидан бошлади. Озарбайжон клуби аввал Уэльснинг «Нью-Сейнтс», кейин Финляндиянинг КуПС жамоасини ортда қолдириб, учинчи босқичга етиб келди.
Даниядаги мағлубият ушбу муваффақиятли юришни тўхтатгани йўқ. Фарқ атиги бир тўп ва жавоб учрашуви «Сабаҳ» майдонида ўтади.
Биринчи баҳсдан кейинги асосий ижобий нуқта ҳам шу: «Сабаҳ» икки гол ўтказиб юборган бўлса-да, Раҳмоналиев ва Симич ҳамкорлиги туфайли Бокуга қуруқ мағлубият билан қайтмайди. Энди ушбу бир гол бутун жуфтлик тақдирини ўзгартириши мумкин.
Чемпионлар лигаси, учинчи саралаш босқичи
«Орхус» — «Сабаҳ» — 2:1
Голлар: Богере, 31, 63 — Симич, 66.
…