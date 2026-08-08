Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди

·1K·Жамият
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қисқача

Тошкентда жанубий кореялик сайёҳ сув ва "Маунтин Дю" учун 90 минг сўм тўлагани акс этган видео Жанубий Корея оммавий ахборот воситаларида ёритилди. Сайёҳ маҳсулотлар нархи одатдагидан деярли 15 марта юқори эканини билгач, пулини қайтаришни талаб қилган. Видео Ютубда тарқалгач, ўзбекистонликлар ундан узр сўради, Туризм қўмитаси эса расман узр билдириб, сайёҳга Ўзбекистон бўйлаб бепул саёҳат қилишни таклиф этди.

Тошкентда жанубий кореялик сайёҳ билан боғлиқ нарх можароси Жанубий Корея оммавий ахборот воситаларида ҳам ёритилди. Блогер "Ўзбекистон" меҳмонхонаси яқинидаги дўкондан сув ва "Маунтин Дью" сотиб олиб, улар учун 90 минг сўм тўлаганини видеода кўрсатган.

У маҳсулотларни харид қилганидан кейин нарх одатдагидан деярли 15 марта юқори эканини билган. Шундан сўнг сайёҳ сотувчидан тўлаган пулини қайтаришни талаб қилган.

Видео Ютуб орқали тарқалгач, Ўзбекистонда ҳам катта муҳокама бошланди. Минглаб ўзбекистонликлар блогерга изоҳ қолдириб, ҳодиса учун узр сўраган.

Вазиятга Туризм қўмитаси ҳам муносабат билдирди. Қўмита сайёҳдан расман узр сўраб, унга Ўзбекистон бўйлаб бепул саёҳат қилишни таклиф этди. Бу таклиф орқали меҳмонга мамлакатнинг бошқа жиҳатларини ҳам кўрсатиш мақсад қилинган.

ТошкентЎзбекистонYouTubeMountain Dew
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Россиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлдиРоссиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлдиКеча, 23:38Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)Тошкентда коттеж савдосида товламачилик: ака-укалар қўлга олинди (видео)Кеча, 21:44Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учрадиАбдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учрадиКеча, 20:15Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)Кеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!