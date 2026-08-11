Число пользователей приложения Gemini от Google превысило 1 миллиард

·41·Технологии
Число пользователей приложения Gemini от Google превысило 1 миллиард

В период, когда технологии искусственного интеллекта набирают популярность во всем мире с беспрецедентной скоростью, Google достигла очередной важной вехи. Как сообщает иксбт.ком, генеральный директор компании Сундар Пичаи на своей странице в социальной сети Кс объявил, что число ежемесячных активных пользователей приложения Gemini уверенно превысило отметку в 1 миллиард, а само приложение стало одним из самых быстрорастущих продуктов в истории компании. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Эта впечатляющая веха вошла в историю как достижение десятого продукта технологической экосистемы Google, собравшего аудиторию в 1 миллиард пользователей. Стремительный рост показывает, что Gemini не отстает от своего главного конкурента — сервиса ChatGPT компании OpenAI. Напомним, что ChatGPT также достиг аналогичного показателя в 1 миллиард ежемесячных активных пользователей в июне текущего года.

Стратегия интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь

Google постепенно внедряет возможности искусственного интеллекта во все ключевые продукты, включая Сеарч, Воркспаке и Android. В частности, функция AI Моде в поисковой системе добилась большого успеха, охватив более 1 миллиарда ежемесячных активных пользователей по всему миру. Однако последняя статистика, приведенная Сундаром Пичаи, учитывает показатели именно отдельного приложения Gemini, а не пользователей других каналов.

Компания не только наращивает число пользователей, но и регулярно представляет новые модели и функции. Среди них — модель Gemini 3.5 Флаш, предназначенная для написания программного кода и выполнения задач автономных агентов искусственного интеллекта. Подобные нововведения еще больше расширяют возможности платформы.

Привычки пользователей и дальнейшие планы

Согласно интересным данным, представленным Google, более 35 процентов пользователей предпочитают общаться непосредственно с помощником с помощью голосовой функции, а не ограничиваться текстовым поиском. Кроме того, Gemini сейчас способен создавать более 150 миллионов изображений в день. Примечательно, что рост приложения не ограничивается только продуктами Google: на операционной системе iOS число активных пользователей также превышает 100 миллионов.

Рекордный показатель пришелся на период публикации финансового отчета компании за второй квартал 2026 года. В отчете отдельно отмечалось, что число ежемесячных пользователей превысило 950 миллионов, а количество ежедневных активных пользователей утроилось по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, презентация новых функций Gemini для устройств Pixel на мероприятии Маде бй Google позволит этим показателям вырасти еще больше.

GoogleGeminiИскусственный ИнтеллектChatGPTТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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