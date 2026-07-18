Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля

·4·Спорт
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля

В преддверии финала чемпионата мира 2026 года необычная связь между Лионельем Месси и Ламином Ямалем вновь оказалась в центре внимания. Аргентинская звезда, когда-то запечатленный на знаменитой фотографии с младенцем Ямалем, теперь выйдет против него на поле в борьбе за Кубок мира.

Месси назвал юного испанца одним из лучших футболистов мира, но пообещал не оставлять ему никаких шансов в финале.

«Это невероятная ситуация для меня»

Лионель Месси вспомнил знаменитый снимок, сделанный, когда Ламину Ямалю было всего шесть месяцев.

«Фотография, где я купаю шестимесячного Ямаля? То, что теперь мне предстоит выйти против него в финале — это невероятная ситуация для меня», — сказал Месси в интервью изданию Те Тучлине.

Спустя годы два героя того снимка сойдутся как соперники в самом важном матче мирового футбола.

Месси высоко оценил Ямаля

Капитан сборной Аргентины особо отметил нынешний уровень игры Ламина Ямаля.

«Сейчас он один из лучших футболистов в мире. «Барселоне» очень повезло. То, что хорошо для Ямаля, хорошо и для нашей «Барселоны»», — сказал он.

Месси также подчеркнул, что регулярно следит за игрой молодого вингера в «Барселоне».

«Ламин — потрясающий футболист. Поскольку он играет за «Барселону», я внимательно слежу за его матчами. Я всегда желаю ему всего наилучшего», — добавил аргентинский футболист.

В финале дружеские отношения отойдут на второй план

Несмотря на уважение к Ямалю, Месси не скрыл, что в финале Аргентина сделает всё возможное, чтобы нейтрализовать его сильные стороны.

«В финале мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы Ямаль не смог показать свою лучшую игру», — заявил он.

Однако капитан аргентинцев также отметил, что угроза со стороны Испании исходит не только от Ямаля.

«Остановить одного Ямаля недостаточно»

По мнению Месси, сборная Испании не зависит от одного игрока.

«Остановить одного лишь Ямаля недостаточно. В Испании есть и другие сильные футболисты, у них свой стиль игры. Тем не менее, у нас тоже есть свои козыри», — сказал капитан Аргентины.

Поэтому, хотя противостояние Месси и Ямаля является главной интригой финала, исход встречи может решить командная игра.

Чемпион мира определится ночью по ташкентскому времени

Финал чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной пройдет в ночь с 19 на 20 июля.

Матч начнется в 00:00 по ташкентскому времени. С одной стороны — Месси, желающий закрепить свое наследие еще одним трофеем, с другой — Ямаль, ставший символом нового поколения, будут бороться за Кубок мира.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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