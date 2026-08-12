Представлены умные часы Google Pixel Watch 5

·36·Технологии
Представлены умные часы Google Pixel Watch 5

В среду на традиционном мероприятии Маде бй Google компания официально представила новые умные часы Pixel Watch 5. Устройство стоимостью от 399 долларов США отличается расширенными возможностями Gemini на базе искусственного интеллекта и передовыми функциями постоянного мониторинга здоровья пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новый гаджет специально разработан для быстрой и персонализированной помощи в нужный момент. В частности, часы автоматически предлагают соответствующие действия на основе содержания текстовых сообщений. Например, они могут сразу вывести на экран адрес или название места из сообщения, отправленного близкими.

Искусственный интеллект и возможности Gemini

Gemini, выполняющий функции голосового помощника, получил более глубокую интеграцию: пользователи могут поднять руку и напрямую задать вопрос. Стало проще выполнять такие запросы, как поиск мест для обеда поблизости или использование навигации. Кроме того, даже при отсутствии интернет-соединения Gemini позволяет голосом управлять таймерами, будильниками и тренировками.

В нижней части циферблата динамически отображается важная информация — данные о рейсах, время прибытия (ЭТА) и другие напоминания. Это позволяет быстро просматривать необходимые каждый день сведения без дополнительных действий.

Новый этап мониторинга здоровья

По словам технологического гиганта, умные часы используют датчики и технологии машинного обучения для отслеживания изменений артериального давления до того, как сердце подвергнется чрезмерной нагрузке. Функция прошла испытания с помощью 24-часовых мониторов артериального давления и была разработана на основе более 1 миллиарда минут данных, собранных у свыше полумиллиона человек.

Кроме того, встроенная в устройство функция выявления инсулинорезистентности анализирует изменения метаболического здоровья. Сопоставляя данные о сне, частоте сердечных сокращений и физической активности, сенсорная модель выявляет долгосрочные изменения в организме и каждый месяц предоставляет пользователям общий отчет.

Возможности устройства по обнаружению чрезвычайных ситуаций также были расширены:

  • система обнаруживает резкое снижение уровня кислорода в крови и отправляет уведомление спасательным службам
  • точность отслеживания фаз сна повышена на 15 процентов
  • специальный ночной циферблат, уменьшающий количество отвлекающих факторов в течение ночи
  • функция Смарт Ваке, которая будит пользователя в наиболее подходящую фазу цикла сна
Для любителей физической активности Pixel Watch 5 обеспечивает максимально точное отслеживание маршрутов ГПС. Система построения карт, работающая вдвое точнее, чем у предыдущих поколений, максимально приближает результаты пробежек и тренировок к реальным показателям.

GooglePixel WatchGeminiСмарт-часыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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