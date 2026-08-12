Представлены смартфоны Google Pixel 11

·28·Технологии
Представлены смартфоны Google Pixel 11

В последние годы устройства Pixel от Google, не претерпевая заметных изменений в аппаратной части, в основном превратились в демонстрацию возможностей искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, недавно представленная линейка Pixel 11 также не слишком отличается от предшественников дизайном и внутренними компонентами. Однако гаджеты этого года получили гораздо больше функций Gemini, выполняющих различные задачи в фоновом режиме. Об этом Techcrunch.ком сообщает об этом.

С помощью этой презентации Google намерена вывести искусственный интеллект на новый уровень — сделать его более самостоятельным агентом. В частности, пользователи в США смогут с помощью Gemini заказывать товары, вызывать такси или заказывать кофе. Кроме того, искусственный интеллект сможет от имени пользователя звонить в учреждения, бронировать столики или назначать встречи.

Расширенные возможности и интеграция с приложениями

Представители компании отмечают, что пользователи в любой момент могут остановить процесс или повторно просмотреть расшифровку звонков. В ближайшие недели ряд популярных приложений начнёт работать совместно с Gemini. Среди них Granola, Otter.ai, Викс, ОпенБуй, Тикетмастер и многие другие сервисы.

При этом прошлогодняя функция Магик Куе была дополнена Gemini и теперь позволяет искать информацию в разных приложениях, а также получать рекомендации для ужина или просмотра. Представленный в мае диктофон Рамблер теперь также встроен в смартфоны Pixel.

Нововведения в камере и повседневном использовании

Новая линейка Pixel получила и другие функции, облегчающие повседневную жизнь. В частности, устройство может переводить видео, подкасты и голосовые сообщения на нужный язык. Популярная функция Circle то Сеарч теперь интегрирована непосредственно в камеру.

  • Магик Каптуре: функция, выбирающая лучшие кадры из сотен снимков.
  • Специальные возможности для преобразования голосовой речи и жестовых языков в текст.
  • Суперзум до 120кс для моделей Pro и до 30кс для обычного Pixel 11.
  • Специальные фотофильтры, изменяющиеся по желанию пользователя.

Google также добавила в камеру ряд возможностей искусственного интеллекта. В частности, функция Магик Каптуре выбирает лучшие кадры из сотен снимков, сделанных с момента нажатия пользователем кнопки до завершения съёмки. Она автоматически обрезает и повышает резкость кадров, подготавливая их к немедленной публикации.

GooglePixel 11GeminiИскусственный интеллектСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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