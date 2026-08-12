SpaceX запускает проект Старминд для искусственного интеллекта в космосе

Компания SpaceX под руководством Илона Маска объявила о масштабном проекте Старминд, направленном на создание сверхмощных центров искусственного интеллекта в космосе. По данным иксбт.ком, инициатива призвана перенести энергоёмкие вычисления искусственного интеллекта на орбиту Земли и в будущем значительно расширить возможности космической сети. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Проект Старминд предусматривает создание масштабной сети, включающей один миллион спутников на орбите. Эти устройства оснастят интегрированными центрами обработки данных для выполнения сложных вычислений в области искусственного интеллекта непосредственно в космосе. Это позволит обойти энергетический дефицит и инфраструктурные ограничения на Земле.

Мощность и финансовые перспективы в космосе

Согласно планам проекта, компания намерена вывести в космос к концу 2027 года спутники с общей мощностью 10 ГВт. По словам Илона Маска, если стоимость одного ватта мощности составит от 30 до 50 долларов, этот показатель может приносить от 300 до 500 миллиардов долларов дохода в год.

По мнению экспертов, финансовый и технологический рывок такого масштаба ещё больше укрепит позиции SpaceX на мировом космическом рынке. Размещение центров обработки данных на орбите Земли не только снизит нагрузку на традиционные наземные серверы, но и выведет скорость и эффективность передачи данных на новый уровень.

Шкала Кардашёва и эволюция цивилизации

Комментируя значение проекта, Илон Маск вспомнил научные идеи известного физика Николая Кардашёва. Советский астроном классифицировал цивилизации по их способности потреблять энергию и утверждал, что любое развитое общество должно освоить энергетические ресурсы своей планеты, звезды или даже галактики.

Проект Старминд рассматривается как практический шаг в рамках этой философской и научной концепции. Ожидается, что масштабное освоение энергии в космосе и её использование для управления системами искусственного интеллекта выведут человечество на новый уровень технологического прогресса.