Почему универсалы превосходят кроссоверы

·54·Авто
Почему универсалы превосходят кроссоверы

Несмотря на безусловное доминирование кроссоверов и внедорожников на автомобильном рынке в последние годы, автомобили в кузове универсал по-прежнему сохраняют свою актуальность для семей, которые ставят практичность и комфорт на первое место. По данным экспертов, в прошлом году на СУВ-модели пришлось две трети всех проданных новых автомобилей. Однако универсалы благодаря традиционной надёжности и уникальным преимуществам продолжают занимать прочные позиции на рынке. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Большинство покупателей ценят универсалы за просторный салон, вместительный багажник и более привычную и комфортную управляемость по сравнению с кроссоверами. Согласно анализу британского рынка, главная причина, по которой число поклонников этого типа автомобилей не сокращается, заключается в сочетании грузоподъёмности крупногабаритных машин со стабильностью на высокой скорости и превосходной динамикой.

Особые разновидности современных универсалов

Сегодня рынок универсалов отличается большим разнообразием. Покупатели могут выбирать как простые и экономичные автомобили с дизельными двигателями для дальних поездок, так и роскошные модели в кузове шутинг-брейк с выдающимся уровнем комфорта. Для тех, кто хочет разгона на уровне спорткаров и острого управления, также доступны специальные версии, способные удовлетворить самые разные предпочтения.

По оценкам экспертов, абсолютным чемпионом и лидером этого сегмента сегодня является Skoda Superb Эстате. Благодаря огромному багажному отделению, разнообразной линейке силовых агрегатов и отличной динамике этот автомобиль смог получить высшую пятизвёздочную оценку в дорожных испытаниях.

Лучшие модели на рынке

Хотя Skoda Superb Эстате занимает лидирующую позицию, сегодня на рынке Великобритании востребованы и многие другие достойные альтернативы. Покупателям доступен широкий выбор:

  • Skoda Superb Эстате — универсал с самой высокой оценкой
  • Модели с различными экономичными дизельными и гибридными силовыми установками
  • Роскошные и комфортные автомобили в кузове шутинг-брейк
  • Модификации со спортивным характером, способные соперничать с суперкарами
Итак, несмотря на сохраняющуюся популярность кроссоверов, универсалы благодаря своей универсальности и удовольствию от вождения продолжают оставаться настоящим семейным транспортом. Каждый покупатель может найти идеальный универсал с учётом своих потребностей и финансовых возможностей.

УниверсалыАвтомобилиКроссоверыSkodaНовости
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Sardor Ergashev
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