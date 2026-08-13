Приложение Ozon Банк удалили из магазина Google Play

Мобильное приложение Ozon Банк удалили из официального магазина приложений Google Play для пользователей Android, и сейчас его нельзя скачать. Однако пресс-служба банка предоставила официальную информацию о том, как это повлияет на действующих клиентов сервиса и как продолжать проводить финансовые операции. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Представители кредитной организации заявили, что удаление приложения из магазина никак не повлияло на работу финансовых сервисов. Пользователи, которые успели установить приложение ранее, могут продолжать пользоваться им в обычном режиме, а их средства полностью защищены.

По данным иксбт.ком, несмотря на действующие ограничения, клиенты могут без проблем выполнять все необходимые операции на территории России, включая платежи и денежные переводы. Банковские системы работают стабильно, а непрерывность обслуживания клиентов обеспечена.

Способы решения проблемы и альтернативные варианты

Для пользователей, которым требуется установить приложение заново, банк опубликовал специальные инструкции на своем официальном сайте. Кроме того, клиентам постоянно доступна полноценная веб-версия, позволяющая войти в личный кабинет через любой браузер.

Ozon Банк, столкнувшийся с этими ограничениями, не стал первым российским финансовым учреждением, у которого возникли проблемы с Google Play. Ранее ряд крупных российских банков и компаний лишились своих приложений из-за аналогичных санкций и правил магазина.

Судьба российских финансовых приложений в Google Play

Ситуация, складывавшаяся в последние годы и месяцы, показывает, что международные платформы последовательно продолжают вводить ограничения против российского финансового сектора. В частности, ранее из каталога исчезли приложения Тинкофф Банк, а также Юнистрим, Локо-банк и ряда других финансовых организаций.

От этой волны пострадали не только банки, но и крупные технологические экосистемы. Например, из Google Play были удалены более десяти приложений экосистемы VK, включая основные платформы ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Дзен и Юла.

В таких ситуациях все компании настоятельно рекомендуют пользователям не удалять ранее установленные приложения. В качестве альтернативы предлагается использовать РуСторе, другие магазины Android или мобильные веб-версии сервисов.