Приложение Ozon Банк удалили из магазина Google Play

·42·Технологии
Приложение Ozon Банк удалили из магазина Google Play

Мобильное приложение Ozon Банк удалили из официального магазина приложений Google Play для пользователей Android, и сейчас его нельзя скачать. Однако пресс-служба банка предоставила официальную информацию о том, как это повлияет на действующих клиентов сервиса и как продолжать проводить финансовые операции. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Представители кредитной организации заявили, что удаление приложения из магазина никак не повлияло на работу финансовых сервисов. Пользователи, которые успели установить приложение ранее, могут продолжать пользоваться им в обычном режиме, а их средства полностью защищены.

По данным иксбт.ком, несмотря на действующие ограничения, клиенты могут без проблем выполнять все необходимые операции на территории России, включая платежи и денежные переводы. Банковские системы работают стабильно, а непрерывность обслуживания клиентов обеспечена.

Способы решения проблемы и альтернативные варианты

Для пользователей, которым требуется установить приложение заново, банк опубликовал специальные инструкции на своем официальном сайте. Кроме того, клиентам постоянно доступна полноценная веб-версия, позволяющая войти в личный кабинет через любой браузер.

Ozon Банк, столкнувшийся с этими ограничениями, не стал первым российским финансовым учреждением, у которого возникли проблемы с Google Play. Ранее ряд крупных российских банков и компаний лишились своих приложений из-за аналогичных санкций и правил магазина.

Судьба российских финансовых приложений в Google Play

Ситуация, складывавшаяся в последние годы и месяцы, показывает, что международные платформы последовательно продолжают вводить ограничения против российского финансового сектора. В частности, ранее из каталога исчезли приложения Тинкофф Банк, а также Юнистрим, Локо-банк и ряда других финансовых организаций.

От этой волны пострадали не только банки, но и крупные технологические экосистемы. Например, из Google Play были удалены более десяти приложений экосистемы VK, включая основные платформы ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Дзен и Юла.

В таких ситуациях все компании настоятельно рекомендуют пользователям не удалять ранее установленные приложения. В качестве альтернативы предлагается использовать РуСторе, другие магазины Android или мобильные веб-версии сервисов.

Ozon BankGoogle PlayAndroidТехнологииПриложения
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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