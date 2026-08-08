Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этди
Аргентина футболининг афсонаси Лионель Мессининг отаси ҳамда унинг узоқ йиллик агенти Хорхе Месси 68 ёшида оламдан ўтди. Инфобае нашри ва маҳаллий хабарларга кўра, тадбиркор узоқ давом этган оғир хасталикдан сўнг ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росарио шаҳридаги шифохонада жума куни вафот этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур оғир жудолик бутун Мессилар оиласи учун катта йўқотиш бўлди. Хорхе Месси ўғлининг жаҳон футболи чўққисига чиқишида мутлақо беқиёс ва улкан рол ўйнаган бўлиб, у Лионельнинг фаолиятини бошидан то охиригача яқиндан бошқариб келган эди.
Отанинг футболчи шаклланишидаги ўрниЛионель Мессининг дунёнинг энг буюк футболчиларидан бирига айланиш тарихи унинг отасининг таъсирисиз асло тасаввур этиб бўлмайди. Айниқса, бўлажак ҳужумчининг фаолиятидаги дастлабки ва энг қийин йилларда бу яққол сезилган эди.
Лионель бола пайтида Жанубий Америкадан Барселона клубига қўшилиш учун Европага кўчиб ўтганда, отаси унга шахсан ҳамроҳлик қилишга қарор қилган. Оиланинг қолган қисми эса ўтиш давридаги қийинчиликларни бошдан кечириб, дастлаб Росариода қолган эди.
Ҳаётдаги кескин ўзгаришлар ва ноаниқликларга бой бўлган шу даврда Хорхе ўғли учун муҳим маънавий ва амалий таянч бўлиб хизмат қилди. У фарзандига Европадаги мутлақо янги ҳаётга мослашишида яқиндан кўмаклашди.
Профессионал фаолият ва бошқарувЛионель улғайиб, унинг профессионал фаолияти глобал миқёс касб эта бошлагач, Хорхенинг вазифалари ҳам табиий равишда кенгайди. У ўғлининг энг юқори даражадаги мураккаб касбий ишларини бошқаришга ўтди.
Хорхе Месси йиллар давомида фарзандининг спортдаги энг асосий вакилларидан бири сифатида фаолият юритди. У Лионельнинг ажойиб футбол йўлидаги энг муҳим қарорларни қабул қилишда бевосита қатнашди.
Унинг фидокорона меҳнати туфайли Аргентина футболи легендар вакили ўз бизнес ишлари хавфсиз эканидан хотиржам бўлиб, фақат яшил майдондаги ўйинига эътибор қаратиш имконига эга бўлди.
…