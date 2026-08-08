Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этди

·0·Спорт
Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этди

Аргентина футболининг афсонаси Лионель Мессининг отаси ҳамда унинг узоқ йиллик агенти Хорхе Месси 68 ёшида оламдан ўтди. Инфобае нашри ва маҳаллий хабарларга кўра, тадбиркор узоқ давом этган оғир хасталикдан сўнг ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росарио шаҳридаги шифохонада жума куни вафот этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур оғир жудолик бутун Мессилар оиласи учун катта йўқотиш бўлди. Хорхе Месси ўғлининг жаҳон футболи чўққисига чиқишида мутлақо беқиёс ва улкан рол ўйнаган бўлиб, у Лионельнинг фаолиятини бошидан то охиригача яқиндан бошқариб келган эди.

Отанинг футболчи шаклланишидаги ўрни

Лионель Мессининг дунёнинг энг буюк футболчиларидан бирига айланиш тарихи унинг отасининг таъсирисиз асло тасаввур этиб бўлмайди. Айниқса, бўлажак ҳужумчининг фаолиятидаги дастлабки ва энг қийин йилларда бу яққол сезилган эди.

Лионель бола пайтида Жанубий Америкадан Барселона клубига қўшилиш учун Европага кўчиб ўтганда, отаси унга шахсан ҳамроҳлик қилишга қарор қилган. Оиланинг қолган қисми эса ўтиш давридаги қийинчиликларни бошдан кечириб, дастлаб Росариода қолган эди.

Ҳаётдаги кескин ўзгаришлар ва ноаниқликларга бой бўлган шу даврда Хорхе ўғли учун муҳим маънавий ва амалий таянч бўлиб хизмат қилди. У фарзандига Европадаги мутлақо янги ҳаётга мослашишида яқиндан кўмаклашди.

Профессионал фаолият ва бошқарув

Лионель улғайиб, унинг профессионал фаолияти глобал миқёс касб эта бошлагач, Хорхенинг вазифалари ҳам табиий равишда кенгайди. У ўғлининг энг юқори даражадаги мураккаб касбий ишларини бошқаришга ўтди.

Хорхе Месси йиллар давомида фарзандининг спортдаги энг асосий вакилларидан бири сифатида фаолият юритди. У Лионельнинг ажойиб футбол йўлидаги энг муҳим қарорларни қабул қилишда бевосита қатнашди.

Унинг фидокорона меҳнати туфайли Аргентина футболи легендар вакили ўз бизнес ишлари хавфсиз эканидан хотиржам бўлиб, фақат яшил майдондаги ўйинига эътибор қаратиш имконига эга бўлди.

Лионель МессиХорхе МессиАргентинаФутболБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)