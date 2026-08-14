15 медалей в Ташкенте: горячие итоги чемпионата Азии в столице

Престижный чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, который принимает наша столица — город Ташкент, — вступил в решающую стадию.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана, очередной день соревнований также стал чрезвычайно успешным и результативным для наших представителей — за один день спортсмены завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Золотой финиш Muhammadshokir Turdaliyev

Наш талантливый спортсмен Muhammadshokir Turdaliyev, выступавший в весовой категории до 95 кг среди юниоров, опередил всех соперников в упражнении «толчок», стал чемпионом континента и принес нашей команде очередную золотую медаль. Кроме того, по итогам двоеборья он поднялся на вторую ступень пьедестала и удостоился серебряной медали.

Наши герои, завоевавшие серебряные и бронзовые медали

Представляем наших соотечественников, занявших призовые места в результате напряженной и бескомпромиссной борьбы:

Обладатели серебряных медалей:

Muhammadshokir Turdaliyev (Юниоры, до 95 кг) — по итогам двоеборья;

Bekzod G‘ofirjonov (Молодежь, до 95 кг) — в упражнении «толчок»;

Bekzod G‘ofirjonov (Молодежь, до 95 кг) — по итогам двоеборья;

Dilnura Xoldorova (Молодежь, до 77 кг) — в упражнении «рывок»;

Dilnura Xoldorova (Молодежь, до 77 кг) — по итогам двоеборья.

Обладатели бронзовых медалей:

Alisher Osmanov (Юниоры, до 95 кг) — в упражнениях «толчок» и двоеборье (2 бронзовые медали);

Elbek Idiyev (Юниоры, свыше 95 кг) — в упражнениях «рывок», «толчок» и двоеборье (3 бронзовые медали);

Xulkar Ro‘ziqulova (Юниоры, свыше 77 кг) — в упражнении «рывок» (1 бронзовая медаль);

Dilnoza Fayzullayeva (Молодежь, до 77 кг) — в упражнениях «рывок», «толчок» и двоеборье (3 бронзовые медали).

Таким образом, юные силачи, являющиеся будущим узбекской тяжелой атлетики, вновь демонстрируют на континентальном первенстве свой высокий уровень и отличную подготовку.

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