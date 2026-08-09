Марказий Осиёда яшаш учун қайси давлат энг қулай?

·148·Дунё
Марказий Осиёда яшаш учун қайси давлат энг қулай?
Қисқача

Ўзбекистон Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистондан кейин иккинчи ўринни эгаллаб, Глобал Релокатион Индех рейтингида 59,9 балл билан 110-ўринда қайд этилди. Қозоғистон 62,9 балл билан 77-ўринни эгаллаган бўлса, Қирғизистон 118-ўрин, Тожикистон 137-ўрин ва Туркманистон 155-ўриндан жой олди. Ўзбекистон молиявий имкониятлар бўйича 73 балл, хавфсизлик бўйича 63 балл, яшаш сифати бўйича 57 балл ва мослашиш бўйича 44 балл тўплади.

Ўзбекистон жорий йилда яшаш учун энг қулай мамлакатлар рейтингидан жой олиб, Марказий Осиё давлатлари орасида Қозоғистондан кейин иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда “Rumavi” томонидан тузилган Global Relocation Index рейтингида маълум қилинган.

Мазкур халқаро рейтингда дунёнинг 192 та давлати таҳлил қилинган. Унда мамлакатларда яшаш, ишлаш ва янги муҳитга кўчиб ўтиш учун қай даражада қулай шароитлар мавжудлиги баҳоланган.

Марказий Осиё мамлакатлари орасида Қозоғистон 62,9 балл билан 77-ўринда қайд этилиб, минтақада биринчи бўлган. Ўзбекистон эса 59,9 балл билан 110-ўринни эгаллаган.

Қолган давлатлар қуйидагича жойлашган:

  • Қирғизистон — 118-ўрин;

  • Тожикистон — 137-ўрин;

  • Туркманистон — 155-ўрин.

Ўзбекистон қайси мезонларда юқори баҳоланган?

Рейтинг мамлакатларни асосан молиявий имкониятлар, яшаш сифати, хавфсизлик ва янги муҳитга мослашиш каби тўртта муҳим мезон асосида баҳолаган.

Ўзбекистон ушбу йўналишларда турлича натижа кўрсатган. Мамлакат молиявий имкониятлар бўйича 73 балл, хавфсизлик бўйича 63 балл, яшаш сифати бўйича 57 балл ва мослашиш бўйича 44 балл тўплаган.

Бу кўрсаткичлар Ўзбекистоннинг айниқса молиявий имкониятлар ва хавфсизлик жиҳатидан рейтингда муносиб натижа қайд этганини кўрсатади.

Дунёда қайси давлатлар етакчи?

Жаҳон рейтингида биринчи ўринни Эстония эгаллаган. Кейинги ўринларда Сингапур, Малайзия, Португалия ва Тайвань қайд этилган.

Шу тариқа, кучли бешлик қуйидагича кўриниш олган:

  1. Эстония;

  2. Сингапур;

  3. Малайзия;

  4. Португалия;

  5. Тайвань.

Рейтингнинг энг қуйи поғоналаридан эса Афғонистон, Яман, Жанубий Судан, Нигер ва Чад жой олган.

Маълум қилинишича, Global Relocation Index рейтинги инсонлар учун яшаш ёки бошқа мамлакатга кўчиб ўтиш нуқтаи назаридан энг қулай давлатларни аниқлаш мақсадида шакллантирилган.

ЎзбекистонҚозоғистонЭстонияСингапурМалайзия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушади5 йил қамоқ ёки 2,7 миллион доллар: Саудияда ҳайвонларга озор бериш энди жуда қимматга тушадиБугун, 05:11Жозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиЖозетт Лепол мусулмон қўшниларининг муомаласи сабаб 92 ёшида Ислом динини қабул қилдиБугун, 05:05Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Шов-шувли баёнот: UFC чемпиони Дональд Трампни кескин танқид қилди...Кеча, 21:5730 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолди30 та лайм сиққан аёлнинг қўллари куйиб қолдиКеча, 18:34Амасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиАмасьяда робот-официант зинадан қулади ва “таътилга” чиқдиКеча, 18:12Coca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиCoca-Cola айрим ёзувларни банкаларга туширишни тақиқладиКеча, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди