Миши Батшуайи продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Челси» Миши Батшуайи близок к продолжению карьеры в Саудовской Про-лиге после неудачного сезона в немецкой Бундеслиге. Как сообщает талкСПОРТ, 32-летний игрок сборной Бельгии покинет «Айнтрахт» и ведёт переговоры на финальной стадии с неназванным клубом из региона Персидского залива. Об этом Goal.com сообщает сообщает.

Ожидается, что этот переход станет одиннадцатым клубом в профессиональной карьере опытного нападающего. Батшуайи известен как один из футболистов современного футбола, чаще всего меняющих команды. За это время он успел выступить в нескольких престижных чемпионатах Европы.

Сложный период в немецком клубе

Карьера футболиста в Германии сложилась не так, как ожидалось. Нападающий присоединился к «Айнтрахту» в феврале прошлого года, однако не смог закрепиться в основном составе. В прошлом сезоне он провёл всего 10 матчей во всех турнирах, что было крайне мало с учётом его потенциала.

Батшуайи запомнился болельщикам своей важной ролью в завоевании «Челси» чемпионства Англии в 2017 году. За время выступлений на «Стэмфорд Бридж» он успел забить 25 голов в 77 матчах.

Отношения с Антонио Конте

Тем не менее его отношения с тогдашним главным тренером Антонио Конте складывались не слишком гладко. Хотя Батшуайи забил победный гол в ворота «Вест Бромвич Альбион» и принёс команде чемпионский титул, бельгиец жаловался, что не получил достаточно возможностей проявить себя под руководством итальянского специалиста.

В одном из интервью, данном в 2022 году, футболист открыто признал, что Антонио Конте не сдержал своих обещаний. По словам Батшуайи, тренер пригласил его в команду, пообещав использовать в связке с Диего Костой, однако в «Челси» это обещание не было выполнено.

После «Челси» нападающий, окончательно покинувший лондонский клуб в 2022 году, нашёл новый клуб в Турции. Изначально ожидалось, что он перейдёт в «Ноттингем Форест», однако после срыва сделки в последний день трансферного окна футболист присоединился к «Фенербахче». Теперь бельгийский форвард готовится открыть новую страницу своей карьеры в Азии.