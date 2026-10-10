Игрок сборной Лаоса арестован из-за скандала с договорными матчами

·14·Спорт
Игрок сборной Лаоса арестован из-за скандала с договорными матчами

В азиатском футболе разгорелся очередной громкий скандал, связанный с договорными матчами и букмекерской коррупцией. Как сообщает авторитетное британское издание Те Гуардиан, полузащитник национальной сборной Лаоса Сукпхачан Луэнтала был задержан правоохранительными органами по обвинению в преднамеренной манипуляции результатами матчей в рамках международного турнира.

По имеющимся данным, 24-летний футболист, выступающий за местный клуб «Салаван Юнайтед», подозревается в работе в интересах зарубежного букмекерского синдиката.

Вьетнамский синдикат и полицейское расследование

Проводимое по данному инциденту расследование ведет к деятельности международных нелегальных сетей:

  • Сговор с букмекерами: По версии следствия, Луэнтала вошел в прямой контакт с подпольной букмекерской группой, ведущей скрытую деятельность на территории Вьетнама, и содействовал предварительной договоренности о результатах матчей с участием национальной сборной;

  • Жесткая позиция федерации: Футбольная федерация Лаоса (ФФЛ) провела незамедлительное внутреннее расследование по факту сомнительных действий на групповом этапе и официально передала все собранные доказательства в правоохранительные органы;

  • Массовые допросы: После завершения турнира вернувшиеся в столицу несколько футболистов национальной сборной Лаоса были вызваны в отделение полиции для дачи показаний.

Позорные поражения и рекордная разница мячей

Подозрения возникли не на пустом месте — в начале августа на матчах чемпионата АСЕАН в Мьянме сборная Лаоса потерпела неожиданно разгромные поражения:

  • Матч против Таиланда: Поражение со счетом 0:5;

  • Противостояние с Малайзией: Уступка сопернику со счетом 0:4;

  • Игра против Филиппин: Зафиксировано поражение со счетом 1:4;

  • Матч с Мьянмой: Пропущено ровно 7 мячей от хозяев поля, итог — 2:7.

Официальные лица ФФЛ подтвердили, что подобные счета могут быть не просто спортивной неудачей, а результатом намеренных ошибок по заранее спланированному сценарию.

В настоящее время расследование продолжается. Если вина футболиста будет полностью доказана, ожидается, что он не только получит длительный тюремный срок, но и будет пожизненно дисквалифицирован ФИФА от футбольной деятельности.

Сборная Лаоса по футболуСукпхачан ЛуэнталаФутбольная федерация Лаоса (ФФЛ)Вьетнамский синдикат
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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