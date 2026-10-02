«Мой шпион слышит всё»: тренер «Севильи» раскрыл секретный тактический трюк

В испанской Ла Лиге разгорелся настоящий скандал, связанный с тактическим «шпионажем» за кулисами современного футбола! Главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа в своем громком интервью открыто признался, что у него есть специальный сотрудник, который во время матчей тайно прослушивает все указания тренера соперника и передает их ему.

Поведение специалиста, который во время пауз на водопой закрывал микрофоны рукой и говорил шепотом, вызвало бурные дискуссии в испанской прессе, получив название «Пертигагейт». Что еще раскрыл Луис Гарсия перед камерами и почему он обвиняет других тренеров во лжи?

Прямой эфир по телефону и «лживые» коллеги

В интервью Хуануме Кастаньо наставник «Севильи» не стал ничего скрывать и заявил, что такая практика существует во всех клубах:

Специальный слушатель: Тренер сообщил, что у него работает человек, который дословно прослушивает то, что говорит главный тренер соперника во время паузы на водопой, и немедленно передает ему информацию по телефону;

«Все так делают»: Пласа подчеркнул, что все тренеры в мире используют этот метод, а те, кто это отрицает, просто лгут;

Защита от телекамер: Он резко выступил против того, чтобы во время пауз на водопой его тактика и указания транслировались в прямом эфире на весь мир, включая лагерь соперника.

Скандал «Пертигагейт»: что произошло в матче против «Валенсии»?

«Я просто не хочу, чтобы команда соперника заранее знала, что я собираюсь сказать, только и всего!», — объяснил тренер.

В матче 5-го тура против «Валенсии» Пласа дважды закрывал рукой длинный микрофон (пертига) телеканала ДАЗН. Затем он собирал футболистов в плотный круг и давал указания, понизив голос до такой степени, что его невозможно было услышать. Эти кадры широко разошлись в сетях и получили в прессе название громкого скандала «Пертигагейт».

Подробности «Севильи» и «Пертигагейта» (Таблица)

Показатель / Фактор Точные факты и ситуация Главный герой Луис Гарсия Пласа (главный тренер «Севильи») Название скандала «Пертигагейт» (связан с блокировкой микрофона) Раскрытый секрет Наличие специального человека, который прослушивает указания соперника и передает их тренеру Основная причина Недовольство тем, что телевидение транслирует тактические беседы в открытый эфир Положение команды в Ла Лиге 5-е место с 13 очками после 7 туров

Несмотря на все обсуждения и шумиху, «Севилья» в этом сезоне успешно продвигается вперед, прочно закрепившись в зоне еврокубков.

Как вы считаете, прав ли Луис Гарсия: должно ли телевидение прекратить показывать внутренние тактические секреты игроков и тренера всему миру, или это неотъемлемая часть современного шоу? Как вы относитесь к откровенному признанию тренера?

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