Бектемир Меликузиев нокаутировал соперника из Таджикистана во 2-м раунде в Дубае

Узбекский мастер кожаной перчатки, выступающий во втором среднем весе, Бектемир Меликузиев (18-1, 12 КО) отпраздновал очередную яркую победу на вечере профессионального бокса, организованном в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

В этом поединке узбекский боксер вышел на ринг против Кароматулло Шарипова (4-3-1, 3 КО) и, продемонстрировав полное доминирование, одержал досрочную победу над соперником уже во втором раунде тяжелым нокаутом.

Абсолютное доминирование на ринге: вторая досрочная победа в 2026 году

Бектемир Меликузиев в текущем сезоне в очередной раз доказал, что находится в отличной спортивной форме и обладает мощным ударом:

Два боя — два нокаута: Этот поединок стал для Бектемира вторым в 2026 году. В предыдущем бою он также досрочно победил своего оппонента;

Профессиональный рекорд: После этого успеха узбекский боксер довел количество своих побед до 18 (12 из них нокаутом), укрепив свои позиции как одного из самых опасных претендентов в своей весовой категории.

Впереди большой бой: вызов чемпиону WBA Хайме Мунгии

После быстрой победы над Шариповым все внимание переключилось на ожидаемый большой бой с действующим чемпионом весовой категории:

Вызов мексиканской звезды: Известный мексиканский мастер кожаной перчатки, являющийся чемпионом WBA во втором среднем весе, Хайме Мунгия (47-2, 35 КО) недавно после победы над россиянином Никитой Зоней открыто заявил, что готов встретиться именно с Меликузиевым в своей следующей защите титула: «Думаю, следующим будет Меликузиев. Ты следующий соперник, мой друг!», — заявлял ранее Мунгия;

Соглашение достигнуто: Как сообщил известный американский спортивный журналист и боксерский инсайдер Крис Мэнникс , стороны уже полностью согласовали все основные условия чемпионского боя: «Мунгия будет драться с Меликузиевым. Я не верю, что он добровольно откажется от чемпионского пояса. Насколько мне известно, они уже официально договорились об условиях поединка», — сообщил инсайдер.



Если этот супербой будет официально объявлен, он станет для Бектемира Меликузиева самым серьезным чемпионским испытанием в профессиональной карьере и одним из самых ожидаемых событий года для поклонников узбекского бокса.