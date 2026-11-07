Бектемир Меликузиев нокаутировал соперника из Таджикистана во 2-м раунде в Дубае
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- Узбекский боксер Бектемир Меликузиев нокаутировал таджикистанского Кароматулло Шарипова во втором раунде в бою, прошедшем в Дубае.
- Эта победа стала 18-й в профессиональной карьере спортсмена, зафиксировав его второй досрочный успех в 2026 году.
- В настоящее время Меликузиев готовится к поединку с чемпионом WBA во втором среднем весе Хайме Муньей.
Узбекский мастер кожаной перчатки, выступающий во втором среднем весе, Бектемир Меликузиев (18-1, 12 КО) отпраздновал очередную яркую победу на вечере профессионального бокса, организованном в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
В этом поединке узбекский боксер вышел на ринг против Кароматулло Шарипова (4-3-1, 3 КО) и, продемонстрировав полное доминирование, одержал досрочную победу над соперником уже во втором раунде тяжелым нокаутом.
Абсолютное доминирование на ринге: вторая досрочная победа в 2026 году
Бектемир Меликузиев в текущем сезоне в очередной раз доказал, что находится в отличной спортивной форме и обладает мощным ударом:
Два боя — два нокаута: Этот поединок стал для Бектемира вторым в 2026 году. В предыдущем бою он также досрочно победил своего оппонента;
Профессиональный рекорд: После этого успеха узбекский боксер довел количество своих побед до 18 (12 из них нокаутом), укрепив свои позиции как одного из самых опасных претендентов в своей весовой категории.
Впереди большой бой: вызов чемпиону WBA Хайме Мунгии
После быстрой победы над Шариповым все внимание переключилось на ожидаемый большой бой с действующим чемпионом весовой категории:
Вызов мексиканской звезды: Известный мексиканский мастер кожаной перчатки, являющийся чемпионом WBA во втором среднем весе, Хайме Мунгия (47-2, 35 КО) недавно после победы над россиянином Никитой Зоней открыто заявил, что готов встретиться именно с Меликузиевым в своей следующей защите титула:
«Думаю, следующим будет Меликузиев. Ты следующий соперник, мой друг!», — заявлял ранее Мунгия;
Соглашение достигнуто: Как сообщил известный американский спортивный журналист и боксерский инсайдер Крис Мэнникс, стороны уже полностью согласовали все основные условия чемпионского боя:
«Мунгия будет драться с Меликузиевым. Я не верю, что он добровольно откажется от чемпионского пояса. Насколько мне известно, они уже официально договорились об условиях поединка», — сообщил инсайдер.
Если этот супербой будет официально объявлен, он станет для Бектемира Меликузиева самым серьезным чемпионским испытанием в профессиональной карьере и одним из самых ожидаемых событий года для поклонников узбекского бокса.
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