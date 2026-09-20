Узбекистан милитарй онке агаин бекомес чампион ин Сут Кореа: турнамент феатурес 28 teams

Сборная снайперов Министерства обороны Узбекистана заняла первое место на ИИИ Международном соревновании снайперов, прошедшем в Южной Корее. Примечательно, что узбекистанцы показали этот результат второй год подряд и еще больше улучшили свои общие показатели на турнире.

В престижных соревнованиях, проходивших 3–10 сентября текущего года в городе Кванджу провинции Кёнгидо в Южной Корее, приняли участие 28 команд из 8 стран. Представители Узбекистана набрали по итогам финальных результатов 678,4 балла и завоевали первое место среди 13 команд из зарубежных государств.

Узбекистан стал первым на турнире с участием 28 команд

Соревнования были организованы Командованием сил специальных операций армии Кореи. Помимо принимающей стороны — Южной Кореи, в них приняли участие команды Узбекистана, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов, Монголии, Турции, Камбоджи и Казахстана.

Из общего числа в 28 команд 15 принадлежали Южной Корее, 3 — Узбекистану, 3 — Вьетнаму, 2 — ОАЭ и 2 — Монголии. Турция, Камбоджа и Казахстан были представлены по одной команде.

Итоговые результаты выглядят следующим образом:

Место Страна Результат 1-е место Узбекистан 678,4 балла 2-е место Вьетнам 666,6 балла 3-е место Турция 471,1 балла

Таким образом, команда Узбекистана показала результат на 11,8 балла выше представителей Вьетнама, занявших второе место.

Самый важный аспект этой победы — последовательность

Результат узбекских военнослужащих на данном турнире в Южной Корее не ограничивается разовым успехом.

По данным Министерства обороны, команда Узбекистана заняла второе место на соревнованиях в 2024 году. А в 2025 году завоевала первое место. С результатом 2026 года команда в очередной раз подтвердила свое чемпионство.

Эту динамику можно условно выразить следующим образом:

2024 год — 2-е место → 2025 год — 1-е место → 2026 год — 1-е место.

Поэтому очередная победа в Южной Корее заслуживает внимания как цифровой факт, свидетельствующий о том, что результаты военнослужащих Узбекистана на этой международной арене неуклонно улучшаются.

Соревнование не было обычным спортивным состязанием

Организаторы провели турнир на основе программы, состоящей из 20 специальных условий. Занятия охватывали различные условия окружающей среды и времени.

В официальной информации отмечается, что ни одно из условий текущего года не повторяло прошлогодние упражнения полностью. Также содержание каждого задания сообщалось участникам только перед его началом.

Еще одной особенностью соревнований стало то, что значительная часть мишеней состояла из движущихся и воздушных объектов. Согласно официальным данным, они составили 40 процентов от общего числа мишеней.

Это потребовало от участников не только точности, но и высокого уровня концентрации, выносливости и способности адаптироваться к различным условиям.

О чем говорят цифры результатов?

Результат команды Узбекистана в 678,4 балла оказался выше показателя сборной Вьетнама в 666,6 балла.

Одним из самых интересных моментов является то, что команда Турции, занявшая третье место, набрала 471,1 балла. То есть, если борьба за первое и второе места была довольно плотной, то результаты Узбекистана и Вьетнама заметно превзошли третье место.

В то же время участие в соревнованиях 15 команд из Южной Кореи еще больше повышает уровень конкуренции и масштаб турнира. А команда Узбекистана показала лучший результат среди представителей зарубежных стран.

Участие военнослужащих Узбекистана в международных соревнованиях продолжается

В последние годы военнослужащие Министерства обороны Узбекистана принимают участие в различных международных военно-спортивных состязаниях.

Турнир в Южной Корее выделяется тем, что он комплексно проверяет такие навыки, как профессиональная подготовка, командное взаимодействие, высокая концентрация и выполнение задач под давлением.

Результат 2026 года важен именно в этом аспекте: после второго места в 2024 году представители Узбекистана завоевывали чемпионство в 2025 и 2026 годах.

Краткий вывод

ИИИ Международное соревнование снайперов в Южной Корее стало очередным крупным международным испытанием для команды Министерства обороны Узбекистана.

В состязаниях с участием 28 команд — первое место с 678,4 баллами.

В 2024 году — второе место.

В 2025 году — чемпионство.

В 2026 году — снова чемпионство.

Таким образом, результат узбекских военных в Южной Корее пополнился двухлетним чемпионством подряд. Это еще раз привлекло широкое внимание общественности к успехам представителей страны на международных военно-спортивных состязаниях.