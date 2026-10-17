Пакет с деньгами в Душанбе и «спектакль» в Киеве: Уваров разоблачил договорные матчи

·68·Спорт
Пакет с деньгами в Душанбе и «спектакль» в Киеве: Уваров разоблачил договорные матчи

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Александр Уваров в своем громком интервью откровенно рассказал о договорных матчах в чемпионате высшей лиги Советского Союза, деньгах, раздаваемых в раздевалках, и странных решениях судей.

Вспоминая свою карьеру, ветеринарный голкипер (ошибка оригинала, но оставляем по смыслу: Ветеран-вратарь) отметил, что не хотел быть участником подстроенных матчей, однако в некоторых случаях выходил на поле, не подозревая о командных договоренностях.

«Спектакль» в Киеве и 250 рублей в раздевалке

Уваров так вспомнил закулисье матча в Киеве, завершившегося поражением со счетом 1:2:

  • «Зрелище» на поле: «В матче в Киеве, который мы проиграли со счетом 1:2, произошел забавный эпизод. Газзаев метров с 40 точно пробил в девятку ворот соперника. После этого начался настоящий спектакль — посыпались непонятные пенальти;

  • Неизвестное денежное вознаграждение: После игры в раздевалке мне сунули в руку 200 или 250 рублей. Удивленно спросил: “За что это?” Мне ответили: “Не спрашивай”, и я больше не задавал лишних вопросов;

  • Разница в матче со счетом 0:5: Однако в другой раз поражение в Киеве со счетом 0:5 точно не было договорным матчем. Потому что подстроенные встречи не заканчиваются с таким крупным и позорным счетом», — сказал он.

Пакет с деньгами в Душанбе и пенальти в центре поля

Бывший голкипер назвал поездку в Таджикистан одним из самых странных матчей, где судьи были куплены:

  • Большой пакет с деньгами: «Когда мы приехали в Душанбе, вратарь соперников Мананников пришел с огромным пакетом в руках. Я в жизни никогда не видел столько денег. Когда мне его принесли, я сказал: “Это не мое дело, идите к парням”;

  • Судья Тимошенко и невероятное решение: В итоге тот пакет перекочевал в руки главного судьи из Ростова Тимошенко. После этого рефери назначил такой пенальти — когда мяч находился в центре поля, он назначил 11-метровый штрафной удар в наши ворота! В тот день мы проиграли со счетом 0:1».

Предложение в Кутаиси и гнев Малофеева

В ходе интервью также были затронуты воспоминания футболистов того времени Бориса Позднякова и Алексея Прудникова, связанные с кутаисским «Торпедо»:

  • «Возьмете деньги или отдать судье?»: По словам Позднякова, в Кутаиси каждому футболисту предлагали по 500 рублей и ставили перед выбором: либо деньги берут игроки, либо их отдают судьям и поражение все равно будет обеспечено, и деньги были взяты путем голосования;

  • Нападение на запасного вратаря: Прудников вспоминал, что после поражения в Кутаиси главный тренер Эдуард Малофеев в раздевалке набросился на сидевшего на скамейке запасных вратаря со словами: “Ты капитан, почему ты сдал игру?”;

  • Вывод Уварова: «Малофеев был очень вспыльчивым человеком, на все бросался с шашкой наголо. Но в целом, в те времена нельзя было полностью исключать любые вероятности и сомнительные дела», — заключил бывший голкипер.

Эти откровенные признания о чемпионате СССР показывают, какие черные схемы и договорные матчи скрывались за прилизанной историей советского футбола.

Александр УваровДинамовысшая лига Советского Союзадоговорные матчи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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