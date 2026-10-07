Криштиану Роналду раскрыл «вторую тайну» конфликта с Жорже Жезушем

Криштиану Роналду продолжил комментировать конфликт с Жорже Жезушем, возникший на последнем сборе национальной команды Португалии. По словам португальской звезды, в ходе закрытой беседы с тренером была достигнута конкретная договоренность, которая даже фиксировалась письменно. Однако на последующей пресс-конференции Жезуш занял противоположную позицию.

Роналду подчеркнул, что именно это стало самой болезненной точкой конфликта. По его словам, Жезуш обещал повторить перед прессой то, что говорил ему лично, но этого не произошло.

«Таким образом, Жезуш во второй раз нарушил данное мне обещание».

Это заявление показывает, что за конфликтом стоят не простые тактические решения, а вопросы доверия и договоренностей.

Почему Роналду извинился перед болельщиками?

Широкие обсуждения также вызвал тот факт, что после матча с Норвегией Роналду не пошел приветствовать болельщиков.

Футболист не стал скрывать этот поступок и открыто признал свою ошибку.

«По окончании встречи я хотел только одного — чтобы команда покинула поле с победой и осталась одна. Именно поэтому я не пошел приветствовать болельщиков. Это была ошибка, ответственность за которую лежит исключительно на мне, и такого быть не должно было».

Роналду извинился перед португальскими болельщиками, а также перед другими людьми, пришедшими на стадион.

Он подчеркнул, что этот поступок не является отражением его отношения к стране или фанатам, а стал результатом эмоционального состояния в тот момент.

Серьезный разговор спустя 48 часов

По словам Роналду, спустя 48 часов после тех событий он встретился с Жорже Жезушем и Симау Коутинью.

Симау Коутинью был привлечен к беседе, поскольку участвовал и в предыдущих переговорах.

«Разговор получился очень серьезным и откровенным. Никаких попыток что-то скрыть или смягчить тему не было».

Стороны договорились о том, как можно разрешить конфликт.

По версии Роналду, единственным путем было то, чтобы Жезуш открыто озвучил на пресс-конференции слова, сказанные им на закрытой встрече.

Что должен был признать Жезуш в прессе?

По словам Роналду, договоренность была предельно четкой.

Тренер должен был начать пресс-конференцию именно с этой темы, сказать правду и поставить точку в ситуации.

Как он утверждает, Жезуш должен был открыто признать следующие моменты:

план подготовки к сбору команды предложил не Роналду, а сам тренер;

Роналду не требовал от него выпустить его на поле хотя бы на минуту;

ошибкой тренера было отправить Роналду на разминку в матче с Норвегией, а затем не выпустить на поле;

что подобное больше не повторится в будущем.

Роналду рассказал, что в конце встречи Жезуш попросил обнять его и пообещал озвучить на пресс-конференции все оговоренные вещи.

После этого Роналду должен был пропустить матч против Дании, но выйти на поле в игре на «Драгау».

Был подготовлен даже письменный документ

Один из самых интересных аспектов конфликта заключается в том, что, по словам Роналду, договоренность не ограничилась устными словами.

По просьбе Жезуша состоялась видеоконференция между ним, Симау Коутинью и Тьягу Кравейру.

На ней еще раз были озвучены ранее обсужденные вопросы.

Затем был подготовлен короткий документ. Роналду лично подтвердил его, и, как он отметил, документ был передан Жезушу с его ведома.

Однако именно после этого ситуация вновь накалилась.

«Его позиция оказалась совершенно иной»

По словам Роналду, на пресс-конференции Жезуш продемонстрировал отношение, кардинально отличавшееся от его позиции на закрытой встрече.

«Я услышал выражения и резкое отношение, которые посчитал недостойными по отношению к себе. Его поведение на пресс-конференции в духе “я хочу, я могу и я приказываю” совершенно не проявлялось во время нашей закрытой беседы днем ранее».

Роналду привел еще одно важное доказательство — он заявил, что в утвержденных им записях слова Жезуша были зафиксированы четко.

Жезуш сам защищал Роналду

Согласно записям, на которые ссылается Роналду, Жезуш должен был высказаться о Роналду в очень положительном ключе на пресс-конференции.

Согласно зафиксированной позиции Жезуша, именно он предложил план на сезон в национальной сборной, и Роналду этот план принял.

Тренер также должен был особо подчеркнуть значение Роналду для сборной Португалии. «Я хорошо знаю, как сильно он переживает за национальную команду и как сильно любит ее. Я также прекрасно понимаю его влияние и значение в мировом футболе, особенно с учетом того, что он отдал сборной на протяжении 24 лет».

Жезуш, судя по записям Роналду, также говорил, что футболист никогда не подвергал сомнению предложенный ему план.

«Он вел себя образцово, преданно и профессионально».

«Выпустить его на разминку и не выпустить на поле — моя ошибка»

Одним из самых важных пунктов в заявлении Роналду является матч против Норвегии.

Согласно зафиксированному мнению Жезуша, матч против Норвегии изначально не входил в план, составленный для Роналду.

Однако, увидев после первой игры, что его физическое состояние хорошо восстановилось, Жезуш решил, что Роналду можно задействовать.

Роналду согласился с этим решением.

Но сам Жезуш после этого должен был признать, что совершил ошибку в данном решении.

«Вывести футболиста уровня Пеле или Марадоны на разминку и не выпустить на поле — это моя ошибка. Если бы у меня была возможность вернуться в сегодняшний день, я бы так не поступил».

Этих слов для Роналду было бы достаточно, чтобы урегулировать конфликт.

Поскольку футболист говорит, что ждал именно этого признания на пресс-конференции.

Жезуш хотел, чтобы Роналду остался в сборной

В записях, приведенных Роналду, содержится еще одно важное мнение Жезуша.

«Чтобы поставить точку в этой теме, скажу следующее: я хочу, чтобы Криштиану был в сборной. Не просто немного, я хочу этого очень сильно».

Жезуш подчеркивал, что и сам Роналду доверяет ему.

Он даже напомнил, что Роналду доверял ему и в «Аль-Насре».

А в вопросе с нежеланием приветствовать болельщиков Жезуш встал на защиту Роналду.

«Футболист, проведший за сборную более 230 матчей, не будет учиться у меня любви к Португалии».

Жезуш оценил это как минутный порыв, вызванный эмоциональным состоянием.

«Нет нужды выдумывать несуществующие проблемы. Когда мы не рады чему-то, иногда мы эмоционально реагируем. Это было именно так, и ничего больше».

Но для Роналду один вопрос остался открытым

Роналду отдельно подчеркнул: ни в одной из приведенных им записей не было речи о том, что Жезуш должен перед ним извиниться.

То есть, по версии футболиста, речь шла не о личных извинениях, а о том, чтобы открыто озвучить согласованную правду.

Роналду ждал от Жезуша подтверждения перед прессой того, что было сказано на закрытой встрече.

Но, по его словам, этого не произошло.

Поэтому португальская звезда подвел свой собственный итог конфликту:

«Таким образом, Жезуш во второй раз нарушил данное мне обещание».

После этого заявления в центре конфликта по-прежнему остается не то, выпускали ли игрока на поле или нет, а вопрос договоренностей между двумя сторонами, доверия и выполнения данного слова.

Роналду открыто озвучил свою позицию. Теперь главный вопрос в футбольном мире заключается в том, как Жорже Жезуш ответит на эти события на основе представленных Роналду фактов.

Таким образом, конфликт в сборной Португалии перерос рамки простой замену или тактического решения. Потому что, по словам Роналду, за одним решением на поле стоял целый план, о котором заранее договорились в закрытом режиме.