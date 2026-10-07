Роналду сделал заявление о конфликте в сборной и ситуации с Жезушем

Криштиану Роналду лично прояснил ситуацию вокруг инцидента с главным тренером Жорже Жезушем на последнем сборе сборной Португалии. По словам португальской звезды, он заранее договорился с тренером по четкому плану, однако в день матча с Норвегией этот план изменился. Самое главное, как подчеркнул Роналду, Жезуш пообещал ему сыграть 30 минут, но в итоге так и не выпустил на поле.

Роналду решил не оставлять эти события внутри команды. Он заявил, что хочет изложить обстоятельства, произошедшие на сборе национальной команды, от первого лица и напрямую.

Роналду даже подготовил письмо об уходе

По словам Роналду, он планировал завершить карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира 2026 года и даже подготовил по этому поводу письмо народу страны.

«После чемпионата мира 2026 года я подготовил письмо для народа Португалии. В нем написаны те слова, которые я хотел сказать нашему народу, когда буду окончательно уходить из национальной команды. Письмо до сих пор у меня».

Однако затем ситуация изменилась.

После чемпионата мира, во время полета на самолете из США, президент Федерации футбола Португалии попросил Роналду пересмотреть свое решение об уходе из сборной.

Президент заявил, что федерация хочет, чтобы Роналду остался в команде.

Выбор нового тренера также обсуждался с Роналду

После этого президент федерации поинтересовался мнением Роналду о кандидатуре нового главного тренера.

Тот ответил, что на рассмотрении находится несколько кандидатур, но не стал называть их имена.

Роналду же высказал свое мнение, заявив, что выбор одного из потенциальных кандидатов будет правильным решением.

Поэтому, когда новый главный тренер был официально представлен, Роналду остался доволен этим решением.

«Это был правильный выбор, и результаты это подтверждают».

Однако вскоре после этого возникла ситуация, переросшая в серьезные разногласия между Роналду и Жезушем.

Жезуш объяснил Роналду свой четкий план

Жезуш захотел встретиться с Роналду лично. Стороны встретились в комплексе «Кидаде до Футебол». В то время клуб Роналду проводил там предсезонный сбор.

По словам Роналду, встреча прошла в спокойной обстановке.

Жезуш сказал, что верит в него, что его участие важно для плана на команду, и даже представил четкий план участия Роналду в матчах сборной.

Согласно ему, Роналду должен был выйти на поле в первом и последнем матчах, а с учетом его физического состояния по ходу игр должны были производиться несколько замен.

Самое интересное, что Жезуш даже предложил Роналду вариант не ехать на матчи в Норвегию и Данию.

Согласно плану, Роналду должен был принять участие в первой игре, затем остаться в Португалии и вновь присоединиться к команде перед матчем на «Драгау».

Роналду отклонил предложение

Португальская звезда не приняла этот вариант.

«Я сразу же отверг это предложение. Мне было очевидно, что я не могу принять такое решение. Дело было не в том, что я не буду играть в матчах на выезде. Я, как капитан команды, должен был быть вместе со сборной».

Для Роналду вопрос заключался не только в футбольной нагрузке или физическом состоянии.

Он считал важным находиться с командой в качестве капитана.

«Оставаться в Португалии было бы для меня плохим примером».

По словам Роналду, в конце концов Жезуш согласился с его мнением.

За день до сбора состоялась еще одна беседа

За день до начала сбора национальной команды Жезуш снова приехал домой к Роналду в Лиссабон.

Роналду отметил, что эта беседа также прошла в спокойной обстановке, а принципы, согласованные в августе, остались неизменными.

Затем Роналду вышел на поле в матче на «Алваладе». И когда его заменили, он не стал делать из этого проблему.

Он даже сам передал капитанскую повязку Бруну Фернандешу.

В тот момент Роналду даже в мыслях не допускал, что проводит свои последние дни в национальной команде.

«В тот день для меня главным была победа нашей команды. Победа — это всегда хорошо, а побеждать ради Португалии и своей страны — еще важнее».

Но в следующей игре ситуация резко изменилась.

Неожиданное требование в матче с Норвегией

В день матча против Норвегии во время обеда к Роналду подошел один из помощников Жезуша и передал, что главный тренер хочет с ним поговорить.

Самое неожиданное для самого Роналду выяснилось именно в ходе этой беседы.

Жезуш попросил его быть готовым отыграть 30 минут на поле.

Роналду был удивлен.

Потому что, по его словам, согласно прежней договоренности, он вообще не должен был играть в матче против Норвегии и должен был готовиться к следующей встрече на «Драгау».

«Я был крайне удивлен. Я полностью сосредоточился на своем восстановлении, как обычно был вместе с партнерами по команде и думал, что в тот день вообще не буду играть».

Несмотря на это, Роналду принял требование тренера.

«Я должен был быть готов сыграть 30 минут»

Роналду начал разминаться с самого начала второго тайма.

Он следил за тем, как идут минуты, в ожидании выхода на поле.

Но вызова не последовало.

По словам Роналду, именно в этот момент прежняя договоренность была нарушена.

«Остальные события всем известны. Я разминался с начала второго тайма, следил за тем, как идут минуты, но меня так и не позвали на поле».

Затем он озвучил самый резкий вывод своего заявления:

«Короче говоря, тренер не сдержал данное мне слово».

Главный вопрос после заявления Роналду

Своим заявлением Роналду полностью объяснил цепь событий со своей точки зрения: он планировал уйти из сборной, президент федерации уговорил его остаться, он встретился с новым тренером, достиг соглашения о своей роли в команде, после чего перед матчем с Норвегией этот план изменился.

Главное, Роналду показал, что не пытался идти против решения тренера. Он даже принял изначальный план Жезуша и считал приоритетом быть вместе с командой.

Однако, по его версии, в день игры с Норвегия ситуация приняла другой оборот.

Ему сказали быть готовым сыграть 30 минут, он разминался, но на поле так и не вышел.

Поэтому Роналду расценивает этот инцидент не как простое тактическое решение, а как невыполнение заранее согласованного обещания.

Главная звезда португальского футбола открыто выразил свою позицию. Теперь все внимание приковано к тому, как на эти события отреагирует Жорже Жезуш.