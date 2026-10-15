Аталанта — Пафос: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Аталанта — Пафос. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Аталанта»: 29. Карнезекки М., 47. Бернаскони Л., 99. Элмас Э., 70. Гаэтано Д., 23. Колашинац С., 31. Кристенсен Р., 8. Пашалич М. (капитан), 18. Распадори Д., 9. Скамакка Д., 59. Залевский Н., 77. Дзаппакоста Д.
Запасные «Аталанта»: 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон, 41. Иделе Дж., 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 11. Роу Дж., 10. Самарджич Л., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М.
Главный тренер «Аталанта»: Сарри М.
Стартовый состав «Пафос»: 99. Маецкий Р., 20. Бьель, 7. Бруну, 4. Давид Луис (капитан), 30. Драгомир В., 14. Иоанну Н., 18. Леле, 3. Ммаэ С., 88. Пепе, 8. Кина Д., 26. Шуньич И.
Запасные «Пафос»: 33. Андерсон Силва, 50. Брито А., 77. Коррея Ж., 60. Эфзона К., 6. Гуга, 72. Иоанну К., 61. Каис М., 42. Майкл Дж., 71. Папастилиану М., 82. Петру П., 12. Сема К.
Главный тренер «Пафос»: Са Пинту Р.
Комментарии 0
…