Аталанта — Пафос: составы и текстовая трансляция

·45·Спорт
Аталанта — Пафос: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: АталантаПафос. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Аталанта»: 29. Карнезекки М., 47. Бернаскони Л., 99. Элмас Э., 70. Гаэтано Д., 23. Колашинац С., 31. Кристенсен Р., 8. Пашалич М. (капитан), 18. Распадори Д., 9. Скамакка Д., 59. Залевский Н., 77. Дзаппакоста Д.

Запасные «Аталанта»: 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон, 41. Иделе Дж., 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 11. Роу Дж., 10. Самарджич Л., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М.

Главный тренер «Аталанта»: Сарри М.

Стартовый состав «Пафос»: 99. Маецкий Р., 20. Бьель, 7. Бруну, 4. Давид Луис (капитан), 30. Драгомир В., 14. Иоанну Н., 18. Леле, 3. Ммаэ С., 88. Пепе, 8. Кина Д., 26. Шуньич И.

Запасные «Пафос»: 33. Андерсон Силва, 50. Брито А., 77. Коррея Ж., 60. Эфзона К., 6. Гуга, 72. Иоанну К., 61. Каис М., 42. Майкл Дж., 71. Папастилиану М., 82. Петру П., 12. Сема К.

Главный тренер «Пафос»: Са Пинту Р.

Прямая трансляция2-0 LIVE
29
Удары в створ ворот – 3:0.
25
Леле (Пафос) ворвался в штрафную и вышел один на один, но его удар прошел совсем рядом с правой штангой. Он обязан был забивать!
21🔁
Проблемы для Маурицио Сарри, так как Джакомо Распадори больше не может играть. У него серьезная травма, и Шарль Де Кетеларе («Аталанта») выходит вместо него.
21
Игра пока остановлена, Джакомо Распадори («Аталанта») получил травму, на поле должны выйти врачи.
182-0
Гол! Джакомо Распадори (Аталанта) выиграл психологическую дуэль и неотразимым ударом с пенальти отправил мяч в левый нижний угол ворот Радослава Маецкого.
18
Джакомо Распадори (Аталанта) берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
17🎯
Арбитр увидел фол со стороны Адама Ладебака Бруно (Пафос) и без колебаний дал свисток. Спорить здесь бесполезно. Аталанта пробивает пенальти.
17
Томас Кристенсен («Аталанта») пробил головой из центра штрафной после углового, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Пафоса» введет его в игру.
16
Судья назначил угловой, и Джакомо Распадори («Аталанта») подошел к мячу, чтобы его подать.
14
Джакомо Распадори (Аталанта) пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел в левый угол ворот, но Радослав Маецкий легко справился с угрозой. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. У Аталанты будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.
13
Никола Залевски (Аталанта) едва не создал опасный момент, но его пас партнеру не удался.
13
Пепе (Пафос) пробил в касание из-за пределов штрафной, но мяч разминулся с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и «Аталанта» выполнит удар от ворот.
12
Влад Драгомир (Пафос) подал угловой, но защитники выбили мяч.
10
Давиде Дзаппакоста (Аталанта) отобрвал мяч у соперника и бурно выразил недовольство после того, как Адам Ладебак зафиксировал фол.
6
Марио Пашалич («Аталанта») попытался обыграть соперника, но мяч вынесли.
4
Джанлука Гаэтано (Аталанта) сделал навес в штрафную, но соперник сумел заблокировать мяч.
11-0
Джакомо Распадори отдал пас на Элифа Элмаса (Аталанта), тот принял мяч в штрафной и быстро направил его в нижний левый угол ворот! Вратарь был бессилен. 1:0!
1
Судья дал свисток, и матч начался.
00:02
Наконец-то игроки вышли на поле! Аталанта разводит мяч.
00:00
Сегодняшний матч обслужит Адам Ладебек.
00:00
В подробностях матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
00:00
Добро пожаловать, уважаемые болельщики, на нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь наслаждаться игрой.
АталантаПафосЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Брайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияБрайтон — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляцияВчера 22:51Хартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляцияХартс — Норшелланн: составы и текстовая трансляцияВчера 22:50Бранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляцияБранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляцияВчера 22:50Твенте — Тун: составы и текстовая трансляцияТвенте — Тун: составы и текстовая трансляцияВчера 22:48Сент-Трюйден — Иберия 1999: составы и текстовая трансляцияСент-Трюйден — Иберия 1999: составы и текстовая трансляцияВчера 22:48Копенгаген — Брага: составы и текстовая трансляцияКопенгаген — Брага: составы и текстовая трансляцияВчера 22:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия