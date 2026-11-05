Аталанта — Кайрат: составы и текстовая трансляция

45+4⏱
Первый тайм завершен.
45+2
Джависон Иделе (Аталанта) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч. Главный и боковой арбитры назначили аут в пользу Аталанты.
45
Четвертый арбитр добавил 3 минуты к основному времени матча.
43
Александр Мартынович (Кайрат Алматы) сбил соперника, и Юлиан Вайнбергер остановил игру.
41
Джонатан Роу (Аталанта) попытался сделать прострел с границы штрафной, но защитники соперника выбили мяч в безопасное место.
39🟨
Реля Обрич (Аталанта) получил желтую карточку за грубый фол. Он выглядит недовольным решением, но Юлиан Вайнбергер проигнорировал протесты.
38
Ужасный удар! Подача с углового нашла в центре штрафной никем не прикрытого Джорджио Скальвини («Аталанта»). У него было достаточно времени для удара головой, но он не воспользовался моментом и отправил мяч мимо левой штанги.
38
Мяч ушел за пределы поля. Аталанта получила шанс забить с углового.
36
Текущая статистика ударов в створ ворот – 3:2.
33
Джанлука Скамакка (Аталанта) мастерски принял сложный пас на линии штрафной и пробил низом по центру, но вратарь каким-то чудом спас ворота.
31
Какой шанс у Марио Пашалича (Аталанта). Он получил точный пас в штрафной и пробил, но мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, Кайрат Алматы продолжит игру ударом от ворот.
29
Мяч доставлен Густаво Мендонсе (Кайрат Алматы) у линии штрафной. Он пробил в правый угол из гущи игроков, вынудив Марко Карнеззеки совершить отличный сейв.
29
Александр Мринский (Кайрат Алматы) ушел от опеки защитника и пробил со средней дистанции в правый угол, но Марко Карнезекки был на месте и без труда забрал мяч.
27🟨
Эта желтая карточка была заслуженной. Подкат Камалдина Сулемана (Аталанта) был очень грубым, и Юлиан Вайнбергер без колебаний показал ему желтую карточку.
27
Аталанта разыграла угловой накоротке. Мяч был передан ближнему партнеру.
27
Это был прекрасный футбольный момент. Джонатан Роу (Аталанта) получил проникающий пас на линии штрафной и мощно пробил в верхний правый угол. Темирлан Анарбеков прочитал эпизод и совершил великолепный сейв! Аталанта заработала угловой.
26
Джонатан Роу (Аталанта) попытался сделать прострел в штрафную, но мяч был заблокирован.
24
Жулиан Вайнбергер дал свисток после того, как Александр Мринский («Кайрат» Алматы) нарушил правила на сопернике.
23
Лазар Самарджич (Аталанта) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, не позволив создать опасный момент.
22
Марио Пашалич (Аталанта) сфолил на сопернике. Юлиан Вайнбергер был рядом и зафиксировал нарушение.
20🟨
Густаво Мендонса («Кайрат» Алматы) получил желтую карточку за грубую игру и теперь должен быть очень осторожен до конца матча.
19
Игра остановлена, так как Джанлука Скамакка («Аталанта») оказался в офсайде.
18
Лазар Самарджич (Аталанта) наказан за задержку соперника. Юлиан Вайнбергер назначает штрафной.
18
Нарушение! Азамат Туякбаев (Кайрат Алматы) наказан за задержку соперника.
14
Джависон Иделе (Аталанта) устремился к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
11
Азамат Туякбаев (Кайрат Алматы) выполнил навес в штрафную. К сожалению, защита соперника легко прервала передачу и завладела мячом. Мяч ушел за пределы поля. Аталанта введет мяч из аута.
10
Джулиан Вайнбергер не смог оставить без внимания грубый фол Джависона Иделе («Аталанта») и дал свисток.
5
Отличная атака завершилась точным навесом на Джонатана Роу (Аталанта) в центр штрафной. Хорошая попытка, но мяч прошел чуть выше перекладины. Мяч покинул поле, от ворот Кайрат Алматы.
4
Джонатан Роу (Аталанта) принял отличную передачу и пробил со средней дистанции. Мяч летел по центру ворот, но Темирлан Анарбеков среагировал и совершил отличный сейв.
2
После стандарта в исполнении Кайрата один из защитников легко завладел мячом.
1
Игроки «Кайрата» не смогли замкнуть подачу с углового, защитник выбил мяч. Снова угловой. У «Кайрата» будет еще один шанс.
1⏱
Прозвучал свисток арбитра, игра началась.
22:46
Матч начинает «Кайрат» Алматы.
22:45
Главным судьей сегодняшнего матча будет Джулиан Вайнбергер.
22:45
Стартовые составы обеих команд уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
22:45
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