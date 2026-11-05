Аталанта — Кайрат: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Аталанта — Кайрат. Начало матча: 5 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Аталанта»: 29. Карнезекки М., 41. Иделе Дж., 42. Скальвини Дж., 40. Обрич Р., 47. Бернаскони Л., 99. Элмас Э., 8. Пашалич М. (капитан), 7. Сулемана К., 10. Самарджич Л., 11. Роу Дж., 9. Скамакка Д.

Запасные «Аталанта»: 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон, 55. Исоа И., 90. Крстович Н., 46. Левак С., 56. Наварро А., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М., 44. Стеффанони Ф., 59. Залевский Н., 77. Дзаппакоста Д.

Главный тренер «Аталанта»: Сарри М.

Стартовый состав «Кайрат»: 1. Анарбеков Т., 24. Мрынский А., 25. Широбоков А., 14. Мартынович А. (капитан), 4. Касабулат Д., 3. Мата Л., 17. Туякбаев А., 22. Мендонса Г., 13. Оксанен Я., 28. Гуаль М., 9. Эдмилсон.

Запасные «Кайрат»: 8. Байбек О., 81. Бекболат И., 15. Биркурманов М., 19. Юккола О., 82. Калмурза С., 5. Кургин Л., 6. Садыбеков А., 20. Тапалов Е.

Главный тренер «Кайрат»: Арутюнян З.