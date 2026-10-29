Фиорентина — Аталанта: составы и текстовая трансляция

·40·Спорт
Фиорентина — Аталанта: составы и текстовая трансляция

Серия A: ФиорентинаАталанта. Начало матча: 30 октября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фиорентина»: 43. Де Хеа Д., 4. Брешианини М., 3. Дрэгушин Р., 44. Фаджоли Н., 20. Хименес А., 17. Жоау Мариу, 30. Мастантуоно Ф., 27. Ндур Ш., 25. Нжи А., 32. Пеллегрино М., 33. Вьери.

Главный тренер «Фиорентина»: Ваноли П.

Стартовый состав «Аталанта»: 29. Карнезекки М., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон, 99. Элмас Э., 70. Гаэтано Д., 31. Кристенсен Р., 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 59. Залевский Н., 77. Дзаппакоста Д.

Главный тренер «Аталанта»: Сарри М.

Прямая трансляция LIVE
3
Алиу Нжие (Фиорентина) увидел свободного партнера и попытался сделать низовой пас. Однако один из защитников отлично прочитал игру и устранил угрозу.
2
Игра временно остановлена, Томас Кристенсен (Аталанта) получил травму, на поле выходят врачи.
2
Алиу Нжие (Фиорентина) отдал пас на Марко Брешианини, но тот не смог обыграть соперника в штрафной площади.
1
Поехали, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
00:47
Матч начинает Аталанта.
00:45
Сегодняшний матч обслужит Федерико Ла Пенна.
00:45
В деталях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
00:45
Уважаемые болельщики, добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию! Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь наслаждаться игрой.
ФиорентинаАталантаСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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