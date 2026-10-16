«Аталанта» и «Брайтон» начали с крупных побед в Лиге конференций

·45·Спорт
«Аталанта» и «Брайтон» начали с крупных побед в Лиге конференций

В 1-м туре группового этапа Лиги конференций УЕФА фавориты турнира порадовали своих болельщиков яркими и результативными матчами. Если итальянская «Аталанта» не оставила шансов кипрскому клубу в Бергамо, то в Англии «Брайтон» отправил 4 безответных мяча в ворота соперника. А в Дании «Копенгаген» одержал крупную победу над именитой португальской «Брагой».

«Аталанта» решила вопрос уже в первом тайме: 3:1

Итальянский клуб очень активно начал встречу против команды «Пафос» и решил судьбу матча уже в первые 45 минут:

  • Быстрый гол на 1-й минуте: С самого начала игры Элиф Элмас открыл счет, став автором быстрого гола;

  • Атакующий футбол в первом тайме: На 18-й минуте Распадори увеличил разницу в счете, а на 44-й минуте Джанлука Скамакка довел счет до 3:0;

  • Гол престижа гостей: Забитый Билем мяч ближе к концу матча (на 88-й минуте) не уберег «Пафос» от поражения.

«Аталанта» — «Пафос» 3:1

Голы: Элмас (1), Распадори (18), Скамакка (44) — Биль (88).

  • «Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Дзаппакоста, Кристенсен (Джевинсон, 80), Бернаскони, Распадори (Де Кетеларе, 21), Пашалич (Эдерсон, 67), Гаэтано, Элмас, Залевски (Самарджич, 67), Скамакка.

«Брайтон» забил 4 мяча в ворота «Кауно Жальгириса» в Англии

Представитель Английской Премьер-лиги «Брайтон» принял литовский клуб и при полном преимуществе победил со счетом 4:0:

  • Дубль Рюттера: Ставший героем матча Жоржиньо Рюттер дважды поразил ворота соперника на 41-й и 53-й минутах;

  • Крупный счет: Под конец первого тайма (на 45-й минуте) Хиншелвуд, а на 67-й минуте О’Райли забили голы, принеся лондонцам первые три очка в турнире с крупным счетом.

«Брайтон» — «Кауно Жальгирис» 4:0

Голы: Рюттер (41, 53), Хиншелвуд (45), О’Райли (67).

  • «Брайтон»: Вербрюгген, Боскали, Данк (Вушкович, 46), Коштинья, Свобода, Хиншелвуд (Давид, 57), Гросс (Аяри, 57), Малик, Осман, Рюттер, О’Райли.

Дубль Корнелиуса: «Копенгаген» не оставил шансов «Браге»

В матче, прошедшем в столице Дании, «Копенгаген» в бескомпромиссной борьбе победил португальскую «Брагу» со счетом 3:0:

  • Активность во втором тайме: После перерыва, на 49-й минуте, Эльюнусси открыл счет;

  • Точка от Корнелиуса: Нападающий Андреас Корнелиус забил два мяча на 79-й и 86-й минутах, закрепив крупную победу над португальцами.

«Копенгаген» — «Брага» 3:0

Голы: Эльюнусси (49), Корнелиус (79, 86).

1-й тур Лиги конференций УЕФА запомнился крупными счетами и уверенным стартом сильных клубов.

Лига конференций УЕФААталантаБрайтонКопенгаген
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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