Аякс — Аталанта: составы и текстовая трансляция

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62 Замена в матче. Шарль Де Кетеларе покидает поле, вместо него выходит Лазар Самарджич (Аталанта).

61 Джанлука Скамакка (Аталанта) откликнулся на передачу из-за пределов штрафной и пробил из выгодной позиции, но защитник заблокировал удар.

61 Никола Залевски (Аталанта) выполнил отличную подачу с углового. Однако защитники сыграли безупречно, выбив мяч и отведя угрозу.

60 Никола Залевский (Аталанта) упал в штрафной площади после столкновения с защитником. Главный арбитр, не увидевший эпизод, показал продолжать игру.

59 Никола Залевский (Аталанта) готовится выполнить опасную подачу в штрафную площадь с углового.

58 Футболисты «Аталанты» перепасовываются короткими передачами.

56 Антонио Нобре дал свисток, так как Дэви Классен («Аякс») нарушил правила в атаке.

54 Лукас Роза («Аякс») принял проникающую передачу и пробил с удобной дистанции в нижний правый угол. Марко Карнезекки полностью контролировал ситуацию и без труда забрал мяч.

54 Шарл Де Кетеларе (Аталанта) зафиксирован в офсайде.

53 Давиде Дзаппакоста (Аталанта) рвется к воротм, но защитник вовремя возвращается и отбирает мяч.

52 Оскар Глух (Аякс) оказался в очевидном офсайде, и боковой судья поднял флажок.

50 Юлиан Брандт поборолся за мяч, поданный в центр штрафной, но ему пришлось сильно тянуться, и его удар головой прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Аталанты введет его в игру.

49 Никола Залевский (Аталанта) мастерски ушел от нескольких соперников и пробил издали, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Это мог быть потрясающий гол! Мяч ушел за пределы поля, и Аякс выполнит удар от ворот.

49 Аякс контролирует мяч, они делают несколько пасов и ждут удобного момента для перехода в атаку.

47 Юлиан Брандт (Аякс) вошел в штрафную площадь и нанес мощный удар, мяч едва не залетел в сетку ворот. Вратарь сыграл бдительно и совершил потрясающий сейв.

46 Второй тайм начался.

45+2 Антонио Нобре дал свисток, завершив первый тайм.

45+1 Джанлука Гаэтано («Аталанта») получил отличную передачу у линии штрафной площади и в одно касание нанес мощный удар по воротам, но мяч пролетел значительно выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот «Аякса».

45+1 Джанлука Скамакка («Аталанта») принял мяч после великолепной передачи партнера по команде, но его неточное движение позволило защитникам отобрать мяч и ликвидировать угрозу.

45 Добавлено 1 минута к матчу.

45 Эта желтая карточка была справедливой. Грубый фол в исполнении Софьяна Амрабата (Аякс) получился довольно жестким, и Антониу Нобре без колебаний показал ему «горчичник».

45 Дэви Классен («Аякс») отобрал мяч у соперника и бурно выразил несогласие после того, как Антониу Нобре зафиксировал фол. «Аталанта» получила право на штрафной.

44 Оскар Глух (Аякс) обыграл опекуна и мощно пробил из штрафной. Мяч полетел низом по центру ворот, но Марко Карнезекки совершил великолепный сейв.

42 Игра пока остановлена, Никола Залевски (Аталанта) получил травму, на поле должны выйти врачи.

41 Антонио Нобре остановил игру из-за тактического фола игрока Аякса Аарона Боумана. Аталанта исполнит штрафной.

40 Оуэн Вейндал (Аякс) получил точную передачу и мощно пробил издалека, мяч пролетел рядом с правой штангой.

38 Подачу Никола Залевского (Аталанта) с углового забрал Марк-Андре тер Стеген.

37 Давиде Дзаппакоста (Аталанта) прострелил в штрафную, но защитники заблокировали мяч. Аталанта подает угловой.

37 Неудача! Джорти Мокио («Аякс») отлично принял передачу и мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч попал в защитника, и угроза миновала.

32 Оскар Глух (Аякс) упустил огромную возможность! После великолепного сольного прохода он про низом из-за пределов штрафной, и трибуны уже начали праздновать гол. Мяч летел по центру, но Марко Карнезекки совершил потрясающий сейв!

31 Большая возможность! После простой передачи Лукаса Розы Маркос Леонардо (Аякс) вышел один на один с вратарём в штрафной площади, но его удар прошёл совсем рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Аталанты введет его в игру.

31 Элиф Элмас (Аталанта) получил хорошую передачу и мощно пробил со средней дистанции, но мяч попал в защитника и отскочил.

28 Юлиан Брандт («Аякс») направился к угловому флажку, чтобы подать угловой.

28 Какой великолепный момент! Йорти Мокио («Аякс») принял отличную передачу в центре поля, подстроил мяч под себя и нанес мощный удар в сторону левой штанги. Его удар не застал врасплох Марко Карнезекки, вратарь совершил красивый сейв.

28 Оскар Глух (Аякс) сделал передачу в штрафную площадь, но защитники соперника быстро перехватили мяч.

27 Оскар Глух (Аякс) пробил из-за пределов штрафной, это могло быть опасно для вратаря, но один из защитников заблокировал мяч, так что нам остается лишь гадать, чем бы закончился этот эпизод.

24 Йорре Хорто (Аякс) сделал сильный прострел в штрафную, но мяч никого не задел. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Аталанты.

24 Юлиан Брандт (Аякс) разыграл угловой коротким пасом.

23 Софьян Амрабат («Аякс») перехватил неточную передачу соперника и неожиданно мощно пробил издалека, но защитник заблокировал удар, ответив угрозу. Судья назначил угловой в пользу «Аякса».

22 Оскар Глух (Аякс) обыкрал соперников блестящим финтом, но удар из-за пределов штрафной получился неточным. Мяч пролетел в нескольких метрах от правой штанги. Мяч покинул пределы поля, и вратарь Аталанты введет его в игру.

21 Великолепная командная игра от Аякса, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — важнейший фактор.

20 Юлиан Брандт («Аякс») выполнил опасную подачу с углового, но никто из партнеров по команде не смог перепрыгнуть защитников.

20 Юлиан Брандт (Аякс) пытается идти вперед, но защитник соперника выбивает мяч. Аякс зарабатывает угловой. Они отправляют в штрафную много игроков.

17 Никола Залевский (Аталанта) принял передачу, но его удар из-за пределов штрафной площади был заблокирован.

16 Гол! Нет, стойте, гол отменен из-за офсайда. Джорти Мокио (Аякс) с этим не согласен, но боковой судья непреклонен.

14 Элиф Элмас (Аталанта) выполнил неторопливую подачу с углового в штрафную площадь.

14 Джанлука Скамакка («Аталанта») первым успел к отскоку, но его удар заблокировали. Ох, какое спасение для соперника! Мяч ушел за пределы поля. У «Аталанты» будет шанс забить с углового.

14 Никола Залевски (Аталанта) готовится подать угловой.

13 Шарль Де Кетеларе (Аталанта) попытался сделать прострел к водам, но защита соперника ликвидировала угрозу. Боковой арбитр указал на угловой флажок, Аталанта подаст угловой.

13 В штрафной площади много игроков ждут подачи с углового, но Юлиан Брандт (Аякс) разыграл мяч коротким пас.

12 Оскар Глух (Аякс) выполнил длинную передачу, но силе не хватило дойти до партнеров, мяч заблокировал защитник. Мяч ушел за пределы поля, и боковой судья указал на угловой флажок. Угловой в пользу Аякса.

12 Оскар Глух (Аякс) выполнил опасную передачу в штрафную площадку, стремясь создать удобный момент для партнера по команде, но один из защитников заблокировал мяч.

11 Дэви Классен («Аякс») откликнулся на подачу с фланга и пробил головой из центра штрафной. Мяч летел в створ, но был заблокирован защитником.

10 Отличный прострел с фланга принял Эдерсон («Аталанта»), ждавший своего шанса. Однако защита сыграла бдительно и вынесла мяч.

9 Никола Залевски (Аталанта) подал угловой, но защита соперника сыграла надежно и вынесла мяч в безопасную зону.

9 Никола Залевский (Аталанта) попытался найти кого-то из партнеров в штрафной площади навесом-черпачком, но один из защитников сыграл на опережение и заблокировал мяч. «Аталанта» заработала угловой. Соперникам грозит очередная опасность у ворот.

8 Джанлука Скамакка (Аталанта) здорово откликнулся на подачу с углового, но его удар из пределов штрафной получился крайне неточным и прошел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Аякса.

8 Аталанта получает право на угловой удар.

8 Никола Залевский (Аталанта) сделал передачу в штрафную, но защитники соперника выбили мяч, ликвидировав угрозу. Мяч ушел за пределы поля. «Аталанта» выполнит угловой.

6 Лукас Роза (Аякс) пробил из-за пределов штрафной, мяч рикошетом от защитника попал в правую штангу!

2 Аталанта, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых атакующих возможностей.

1 Матч только что начался.

00:00 Наконец-то футболисты вышли на поле! Игру начнет Аталанта.

00:00 Антонио Нобре назначен главным арбитром на этот матч.

00:00 Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в разделе составов.