Пафос — Рига: составы и текстовая трансляция

49🟨
Иван Суньич («Пафос») получил желтую карточку.
47
Хорошая возможность! Андерсон Силва (Пафос) красиво обыграл соперника в штрафной, но удар прошел рядом с правой штангой. Он должен был забивать!
46🔁
Замена. Иван Суньич выходит на поле вместо Александра Брито (Пафос).
45+5⏱
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+4
Андерсон Силва (Пафос) отдал передачу вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
45+3
Мариан Барбу не остался равнодушным к грубой игре Биела («Пафос») и дал свисток.
45+1
Жуа (Пафос) выполнил отличную подачу с углового. Однако защитники сыграли безупречно, выбив мяч и отведя угрозу.
45
Андерсон Силва (Пафос) замкнул красивую подачу в штрафной, но его удар головой пришелся чуть выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и Рига ФК возобновит игру ударом от ворот.
44
Мариан Барбу дал свисток, так как Баба Муса (Рига ФК) грубо сыграл в единоборстве при атаке.
42
Режиналдо Рамирес (Рига ФК) обыграл защитника у линии штрафной и пробил по воротам, но удар не получился точным, и мяч улетел выше перекладины.
38
Яго Сикейра (Рига ФК) мощно пробил со штрафного со средней дистанции, но мяч попал в стенку и отлетел.
38
Жоау Коррея (Пафос) грубо ошибается, и Мариан Барбу дает свисток. «Рига ФК» исполнит штрафной, который может привести к голевому моменту.
37
Влад Драгомир (Пафос) грубо сыграл. Судья всё видел и сразу дал свисток.
34
Андерсон Силва (Пафос) пробил из-за пределов штрафной по центру ворот, но Кенан Пирич без труда завладел мячом.
34
Штанга! Раки Оуани (Рига ФК) здорово ушел от защитников, но его удару с близкого расстояния не хватило точности — мяч угодил в правую штангу.
32
Мейсса Диоп («Рига ФК») после великолепного единоборства нашел свободное пространство на углу штрафной и пробил по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Пафоса» введет его в игру.
30
Игроки ФК Рига контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
27
Ахмед Анкра (Рига ФК) нарушил правила в отборе против соперника. Мариан Барбу всё видел и дал свисток.
23
Мариан Барбу дал свисток, так как Раки Ауани (Рига ФК) ударил по ноге соперника вместо мяча.
22
Золотой шанс! Меисса Диоп (Рига ФК) принял передачу в штрафной и нашел свободное пространство для удара. Он пробил неточно, и мяч прошел рядом с правой штангой. Мяч покинул пределы поля, назначен удар от ворот Пафоса.
21
Салах Улад М'Ханд (Рига ФК) выполнил отличный подкат, чтобы отобрать мяч у нападающего, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток.
19
Салах Улад-Мханд (Рига ФК) нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но мяч полетел низом по центру, и Радослав Маецкий без труда завладел им.
16
Мариан Барбу дал свисток и зафиксировал фол после того, как Максимс Тонисевс (Рига ФК) сбил соперника.
14VAR
Вердикт VAR объявлен. Гол Пафоса отменен из-за нарушения в начале атаки.
12✚
Кенан Пирич (Рига ФК) лежит на поле после столкновения, и врачи вышли на поле, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
12VAR
Похоже, в развитии атаки было совершено нарушение, и главный арбитр Мариан Барбу собирается пересмотреть эпизод с помощью системы VAR.
12
Андерсон Силва (Пафос) радостно разворачивается после того, как мяч оказывается в сетке, но его радость длится недолго — арбитр Мариан Барбу отменяет гол из-за нарушения.
10
Пафос контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
8VAR
Гол ФК «Рига» не засчитан, так как после подсказки VAR зафиксирован офсайд!
7VAR
Игроки РФШ прекратили праздновать, так как арбитр Мариан Барбу показал жест VAR для просмотра гола, скорее всего, чтобы проверить офсайд в начале атаки.
6⚽0-1
Гол! Режинальдо Рамирес (Рига ФК) обыграл вратаря и хладнокровно отправил мяч в сетку.
5
Баба Муса (Рига ФК) пробил головой из пределов штрафной после углового, но мяч прошел рядом с правой штангой.
4
Салах Улад М'Ханд (Рига ФК), похоже, будет исполнять угловой.
3
Давид Луис (Пафос) сфолил на сопернике, и Мариан Барбу останавливает игру. Рига ФК исполнит штрафной удар. Это отличная позиция для прямого удара по воротам.
2
Режиналдо Рамирес (Рига ФК) нарушил правила при развитии атаки, и судья дал свисток.
1⏱
Вот это да, сегодняшний матч только начинается.
21:46
Наконец-то игроки вышли на поле! Рига ФК разводит с центра.
21:45
Мариан Барбу назначен главным арбитром на этот матч.
21:45
Теперь нам известны стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
21:45
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