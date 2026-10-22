Пафос — Рига: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Пафос — Рига. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Пафос»: 99. Маецкий Р., 7. Бруну, 3. Ммаэ С., 4. Давид Луис (капитан), 14. Иоанну Н., 77. Коррея Ж., 50. Брито А., 6. Гуга, 30. Драгомир В., 33. Андерсон Силва, 20. Бьель.

Запасные «Пафос»: 60. Эфзона К., 72. Иоанну К., 18. Леле, 71. Папастилиану М., 82. Петру П., 8. Кина Д., 12. Сема К., 26. Шуньич И.

Главный тренер «Пафос»: Са Пинту Р.

Стартовый состав «Рига»: 12. Пирич К., 23. Тонишевс М., 21. Муса Б., 5. Вассом К., 13. Юрковскис Р. (капитан), 22. Диоп М., 40. Анкра А., 7. Ауани Р., 8. Яго Сикейра, 10. Режинальдо Рамирес, 18. Улад М&#кс27;Ханд С.

Запасные «Рига»: 19. Бадамоси М., 11. Кайо Феррейра, 34. Черномордийс А., 44. Казаинис М., 91. Оролс Ф., 15. Робало Педру С. Л., 6. Сако К., 25. Тайво А.

Главный тренер «Рига»: Гула А.