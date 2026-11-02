Аталанта — Парма: составы и текстовая трансляция

·3·Спорт
Аталанта — Парма: составы и текстовая трансляция

Серия A: Аталанта — Парма. Начало матча: 3 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Аталанта»: 29. Карнезекки М., 47. Бернаскони Л., 17. Де Кетеларе Ш., 13. Эдерсон (капитан), 90. Крстович Н., 40. Обрич Р., 8. Пашалич М., 11. Роу Дж., 42. Скальвини Дж., 59. Залевский Н., 77. Дзаппакоста Д.

Запасные «Аталанта»: 99. Элмас Э., 41. Иделе Дж., 46. Левак С., 53. Плайя М., 10. Самарджич Л., 51. Сонзоньи М., 57. Спортьелло М., 7. Сулемана К.

Главный тренер «Аталанта»: Сарри М.

Стартовый состав «Парма»: 30. Даффара Дж., 27. Бритчги С., 15. Дельпрато Э., 72. Дробнич Д., 80. Фаббиан Дж., 16. Кейта М., 76. Лонтани С., 4. Сьерро В., 19. Туре Э. Б., 37. Троило М., 14. Валери Э.

Запасные «Парма»: 11. Альмквист П., 29. Карбони Ф., 40. Корви Э., 8. Кремаски Б., 7. Диалло О., 34. Диего Карлос, 23. Эльфеж Н., 20. Фриган М., 22. Гидотти С., 47. Конате А., 3. Ндиайе А., 41. Николусси Кавилья Х., 32. Ордоньес К., 9. Ромеро Д.

Главный тренер «Парма»: Джилардино А.

АталантаПармаСерия A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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