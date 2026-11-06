Твенте — Пафос: составы и текстовая трансляция

·29·Спорт
Твенте — Пафос: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Твенте — Пафос. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Твенте»: 16. Дроммел Й., 28. ван Рой Б., 3. Проппер Р. (капитан), 4. Нийстад Р., 29. Адельгор А., 6. Зерруки Р., 8. Вайдманн Д., 11. Ротс Д., 10. Таха Ю., 27. Орьясетер С., 9. Вегхорст В.

Запасные «Твенте»: 18. Бавуа Дж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Й., 26. Нагель Б., 22. Пасвеер Р., 7. Пьяца М., 2. Росяк М., 20. ван ден Белт Т., 25. Веннегор оф Хесселинк Л.

Главный тренер «Твенте»: ван ден Бром Дж.

Стартовый состав «Пафос»: 99. Маецкий Р., 7. Бруну, 3. Ммаэ С., 4. Давид Луис (капитан), 14. Иоанну Н., 77. Коррея Ж., 50. Брито А., 26. Шуньич И., 30. Драгомир В., 12. Сема К., 18. Леле.

Запасные «Пафос»: 33. Андерсон Силва, 60. Эфзона К., 6. Гуга, 72. Иоанну К., 61. Каис М., 42. Майкл Дж., 71. Папастилиану М., 82. Петру П., 8. Кина Д.

Главный тренер «Пафос»: Са Пинту Р.

Прямая трансляция0-1 LIVE
400-1
Гол! Леле (Пафос) реализовал свой момент!
37
Жоау Коррейя (Пафос) обыграл соперника, но не смог удержать мяч в поле.
37
Красивая атака Твенте и Пафоса завершилась ударом Дауда Вейдмана из-за пределов штрафной. Однако мяч полетел точно по центру, и Радослав Маецки легко его забрал.
34🟨
Судья действует решительно и справедливо показывает желтую карточку Рууду Нийстаду («Твенте»).
33
Ваут Вегхорст (Твенте) нашел свободную зону и прострелил в штрафную, но передаче не хватило точности, чтобы создать реальную угрозу.
32
Леле (Пафос) грубо атаковал соперника, и судья зафиксировал нарушение правил.
31
4:2 — общее количество ударов обеих команд. Теперь взглянем на статистику: удары в створ — 2:1.
30
Аске Аделгаард (Твенте) навесил в штрафную, но Радослав Маецки вышел из ворот и забрал мяч.
29
Ваут Вегхорст (Твенте) попытался замкнуть передачу, но его опасный удар головой из пределов штрафной площади парировал Радослав Маецки.
28
Дауда Вейдман (Твенте) выполнил опасный навес с углового, но никто из его партнеров не смог перепрыгнуть защитников.
28
Сондре Оржасетер (Твенте) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Главный судья и его помощник назначили угловой. У «Твенте» будет шанс создать опасный момент у ворот соперника.
25
Юнес Таха (Твенте) исполнил штрафной удар, но мяч пролетел значительно выше перекладины. Удар был мощным, но не хватило точности.
24
Николас Иоанну (Пафос) сфолил на сопернике. Михал Оценас был рядом, дал свисток и зафиксировал нарушение. Твенте исполнит штрафной удар.
22
Длинная передача нашла Рамиза Зерруки (Твенте), который решил проверить вратаря дальним ударом. Мяч летел по центру, но Радослав Маецки среагировал и отбил его.
22
Барт ван Рой (Твенте) выполнил точную передачу в штрафную на Ваута Вегхорста, но нападающий не успел к мячу.
19
Дауда Вейдман (Твенте) подал угловой в центр, но защитники заблокировали мяч.
18
Дауда Вайдман (Твенте) исполнил штрафной удар, но мяч был отбит. Твенте заставил соперника выбить мяч на угловой.
18
Арбитр Михал Оценаш увидел фол со стороны Ивана Шуньича (Пафос) и без колебаний дал свисток. Назначен штрафной удар в пользу Твенте.
17
Владение мячом на данный момент составляет 78:22.
15
Рууд Нийстад (Твенте) подобрал мяч после углового и пробил из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал удар.
15
Сондре Оржасетер (Твенте) разыграл угловой коротким пасом.
15
Сондре Оржасетер (Твенте) попытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защитники соперника быстро среагировали и прервали атаку. Боковой судья показал на угловой флажок, Твенте исполнит угловой.
14
Давид Луис (Пафос) может продолжить игру.
12
Игра временно остановлена, Давид Луис (Пафос) получил травму, на поле выходят врачи.
11
Ваут Вегхорст (Твенте) получил точную передачу и вышел один на один с вратарем, пробив в правый угол. Однако Радослав Маецки был начеку и совершил великолепный сейв.
9
Аске Аделгаард поднял голову и нашел в свободной зоне Сондре Оржасаетера (Твенте). Он не стал медлить и решил проверить вратаря дальним ударом, но мяч прошел рядом с левой штангой.
8
Жоау Коррейя (Пафос) был очень близок! Он принял мяч у линии штрафной и пробил, но мяч прошел в нескольких дюймах от правой штанги.
5
Барт ван Рой (Твенте) сделал передачу в центр, но один из защитников выбил мяч из опасной зоны.
5
Барт ван Рой (Твенте) обладает способностью далеко вбрасывать ауты в штрафную площадь, что может создавать очень опасные моменты для его команды.
4
Игроки «Твенте» контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
2
Влад Драгомир (Пафос) пробил издали в правый угол, заставив Жоэля Дроммеля совершить отличный сейв.
2
Кен Сема (Пафос) совершил сольный проход, но защитник соперника остановил его, не позволив создать опасный момент.
1
Первый тайм начался.
01:03
Пафос начинает игру.
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Судить сегодняшний матч доверено Михалу Оценашу.
01:00
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
01:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
ТвентеПафосЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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