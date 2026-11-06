Твенте — Пафос: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Твенте — Пафос. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Твенте»: 16. Дроммел Й., 28. ван Рой Б., 3. Проппер Р. (капитан), 4. Нийстад Р., 29. Адельгор А., 6. Зерруки Р., 8. Вайдманн Д., 11. Ротс Д., 10. Таха Ю., 27. Орьясетер С., 9. Вегхорст В.

Запасные «Твенте»: 18. Бавуа Дж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Й., 26. Нагель Б., 22. Пасвеер Р., 7. Пьяца М., 2. Росяк М., 20. ван ден Белт Т., 25. Веннегор оф Хесселинк Л.

Главный тренер «Твенте»: ван ден Бром Дж.

Стартовый состав «Пафос»: 99. Маецкий Р., 7. Бруну, 3. Ммаэ С., 4. Давид Луис (капитан), 14. Иоанну Н., 77. Коррея Ж., 50. Брито А., 26. Шуньич И., 30. Драгомир В., 12. Сема К., 18. Леле.

Запасные «Пафос»: 33. Андерсон Силва, 60. Эфзона К., 6. Гуга, 72. Иоанну К., 61. Каис М., 42. Майкл Дж., 71. Папастилиану М., 82. Петру П., 8. Кина Д.

Главный тренер «Пафос»: Са Пинту Р.