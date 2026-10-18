Лорьян — Монако: составы и текстовая трансляция

·52·Спорт
Лорьян — Монако: составы и текстовая трансляция

Лига 1: ЛорьянМонако. Начало матча: 18 октября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лорьян»: 38. Мвого И., 32. Аджей Н., 3. Тальби М. (капитан), 95. Туре И., 20. Силла Д., 8. Кадью Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 33. Бернардо Г., 18. Бальде И.

Запасные «Лорьян»: 19. Фай С., 2. Жоржен А., 21. Камара Б., 77. Кацерис П., 42. Коне М., 30. Кузмич С., 11. Ле Брис Т., 55. Обаретин Н., 15. Тосин А.

Главный тренер «Лорьян»: Дюжо А.

Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л., 2. Вандерсон, 72. Сане С., 22. Салису М., 20. Назиньо, 8. Камара Л., 6. Закария Д. (капитан), 18. Минамино Т., 10. Головин А., 31. Фати А., 11. Аблин М.

Запасные «Монако»: 9. Балогун Ф., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 37. Диоп Э., 16. Кон Ф., 13. Мависса К., 4. Тезе Дж.

Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.

Прямая трансляция LIVE
45+2
Первый тайм окончен.
45+1
Назиньо (Монако) сильно пробил со штрафного издалека, но мяч улетел выше перекладины. Удар получился очень сильным, неточным и совсем некрасивым.
45
Код добавлен 1 минута к основному времени.
45
Грубая игра! Ибраима Бальде (Лорьян) наказан за фол на сопернике, и Марк Болланже дает свисток. Эпизод завершается прямым штрафным ударом в пользу Монако.
44
Статистика ударов в створ — 0:0.
43
Габин Бернардо (Лорьян) совершил сольный проход, но защитник остановил его, не позволив создать опасный момент.
40
Исаак Туре должен был понимать, что такое поведение противоречит правилам. Он сыграл слишком неосторожно в единоборстве, и у Марка Болленже не оставалось другого выбора, кроме как дать свисток.
39
Назиньо (Монако) сделал навес в штрафную, но мяч полетел слишком близко к Ивону Мвого, и вратарь забрал его.
36
Точная передача к краю штрафной была отлично принята Александром Головиным (Монако), чей неожиданный удар по воротам разминулся с правой штангой на считанные дюймы.
34
Маттис Аблин (Монако) решил испытать удачу и мощно пробил из-за пределов штрафной, но вратарю оставалось лишь проводить взглядом мяч, летящий выше перекладины.
32
Артур Авом (Лорьян) подал угловой, но защитник перехватил мяч.
31
Ибраима Балде («Лорьян») отличным контролем мяча вышел на свободное пространство в штрафной, но его удар по воротам оказался неточным. «Лорьян» исполнит угловой.
30
Артур Авом («Лорьян») подал с углового, но никому из партнеров адрес не нашел. Защитник сыграл отлично и вынес мяч.
28
Габин Бернардо (Лорьян) успел к отскоку и пробил, но удар заблокирован. Судья и его помощник указывают на угловой флажок. У «Лорьяна» будет шанс создать опасный момент у ворот соперника.
27
Монако демонстрирует отличный контроль и точные передачи. Они увеличивают процент владения мячом, пытаясь взломать оборону соперника и пробить после быстрых контратак.
24
Марк Болленже дает свисток и останавливает игру из-за фола Маттиса Аблина («Монако») на сопернике.
23
Дембо Силла («Лорьян») попытался сделать опасную передачу в штрафную под удар партнёру, но защитник сыграл на опережение и отвёл угрозу.
22
Маттис Аблин (Монако) обыграл защитника и пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел выше перекладины. Мяч ушел за пределы поля, и Лорьян возобновит игру ударом от ворот.
21
Монтассар Талби (Лорьян) отдал пас вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
18
Очередной заброс Дембо Силла (Лорьян) за спину защитникам прерван, и угроза отведена.
17
Такуми Минамино («Монако») попытался прострелить в штрафную с линии, но защитники соперника вынесли мяч в безопасную зону.
15
Монако в данный момент контролирует мяч, и игроки контролируют ход игры, отдавая друг другу точные передачи.
12
Денис Закария (Монако) вступил в жесткую борьбу, и Марк Болланже зафиксировал фол, дав свисток.
10
Александр Головин (Монако) выполнил длинную передачу, но силам не хватило, чтобы мяч дошел до партнеров, и один из защитников перехватил его.
9
Помощник судьи сигнализировал о положении вне игры у Ансу Фати («Монако»), и главный арбитр подтвердил это решение.
8
Соотношение владения мячом 64:36.
6
Монтассар Талби (Лорьян) сделал передачу вперед, но один из защитников заблокировал мяч.
3
Лорьян контролирует мяч короткими передачами и выжидает момент для быстрой контратаки.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
20:15
Наконец-то игроки вышли на поле! Монако разводит с центра.
20:15
Марк Болленже назначен главным арбитром на сегодняшний матч.
20:15
Стали известны стартовые составы Лорьяна и Монако, теперь вы можете с ними ознакомиться.
20:15
Хуш келибсиз, хонимлар ва жаноблар, бизнинг матнли жонли шарҳимизга! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, бемалол ўтиринг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
ЛорьянМонакоЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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