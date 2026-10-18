Лорьян — Монако: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Лорьян — Монако. Начало матча: 18 октября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лорьян»: 38. Мвого И., 32. Аджей Н., 3. Тальби М. (капитан), 95. Туре И., 20. Силла Д., 8. Кадью Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 33. Бернардо Г., 18. Бальде И.

Запасные «Лорьян»: 19. Фай С., 2. Жоржен А., 21. Камара Б., 77. Кацерис П., 42. Коне М., 30. Кузмич С., 11. Ле Брис Т., 55. Обаретин Н., 15. Тосин А.

Главный тренер «Лорьян»: Дюжо А.

Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л., 2. Вандерсон, 72. Сане С., 22. Салису М., 20. Назиньо, 8. Камара Л., 6. Закария Д. (капитан), 18. Минамино Т., 10. Головин А., 31. Фати А., 11. Аблин М.

Запасные «Монако»: 9. Балогун Ф., 14. Бирет М., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 37. Диоп Э., 16. Кон Ф., 13. Мависса К., 4. Тезе Дж.

Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.