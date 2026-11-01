Марсель — Тулуза: составы и текстовая трансляция

·21·Спорт
Марсель — Тулуза: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Марсель — Тулуза. Начало матча: 2 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Марсель»: 1. Де Ланге Й., 22. Веа Т. (капитан), 4. Иган-Райли К., 21. Агерд Н., 33. Эмерсон, 6. Ннади Т., 23. Хёйбьерг П., 77. Арит А., 8. Абделли Х., 14. Пайшан И., 9. Гуири А.

Запасные «Марсель»: 74. Безааф К., 25. Гарсия У., 7. Гомес А., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбья Ж., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 43. Ммади Т., 92. Вермо Т.

Главный тренер «Марсель»: Женезьо Б.

Стартовый состав «Тулуза»: 16. Рест Г., 94. Диалло И., 3. Маккензи М., 2. Николайсен Р. (капитан), 12. Тапе К., 15. Доннум А., 23. Кассерес К., 14. Сигур Н., 8. Йоргенсен Т., 13. Расселл-Роу Дж., 20. Тенгстедт К.

Запасные «Тулуза»: 18. Амугу М., 37. Азизи И., 1. Коллен Т., 9. Идальго С., 5. Кумбасса С., 11. Оппонг С., 31. Шмидт Н., 7. Виньоло Х., 6. Восса А.

Главный тренер «Тулуза»: Аску Й.

МарсельТулузаЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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