Лига 1: ПСЖ — Лорьян. Начало матча: 29 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 33. Заир-Эмери В., 17. Витинья, 27. Фернандес Д., 24. Маюлу С., 10. Дембеле У., 22. Готс М.

Запасные «ПСЖ»: 11. Аклиуш М., 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 8. Руис Ф., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И.