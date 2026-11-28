ПСЖ — Лорьян: текстовая трансляция матча (Лига 1)
Лига 1: ПСЖ — Лорьян. Начало матча: 29 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «ПСЖ»: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 33. Заир-Эмери В., 17. Витинья, 27. Фернандес Д., 24. Маюлу С., 10. Дембеле У., 22. Готс М.
Запасные «ПСЖ»: 11. Аклиуш М., 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 8. Руис Ф., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И.
Главный тренер «ПСЖ»: Луис Энрике.
Стартовый состав «Лорьян»: 38. Мвого И., 32. Аджей Н., 3. Тальби М. (капитан), 55. Обаретин Н., 20. Силла Д., 8. Кадью Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 19. Фай С., 42. Коне М.
Запасные «Лорьян»: 18. Бальде И., 33. Бернардо Г., 2. Жоржен А., 21. Камара Б., 30. Кузмич С., 11. Ле Брис Т., 72. Мбамба Н., 5. Менди Ф., 15. Тосин А.
Главный тренер «Лорьян»: Дюжо А.
- 45+2Судья дает свисток на перерыв, завершая первые 45 минут матча.
- 45Четвертый арбитр добавил 1 минуту.
- 45Виллиан Пачо (ПСЖ) выполняет длинный навес на Мику Годтса, но Ивон Мвого выходит из ворот и забирает мяч.
- 44Витинья (ПСЖ) исполняет штрафной, но подача не удалась, и мяч легко выбит.
- 43Сулейман Фай (Лорьян) идет в жесткий подкат, Бастьен Дешепи фиксирует фол. ПСЖ получает право на штрафной.
- 43Усман Дембеле (ПСЖ) переводит мяч на Ашрафа Хакими, но тот не может обыграть защитника и добраться до мяча.
- 41Сенни Маюлу (ПСЖ) принимает мяч в штрафной, обыгрывает защитника и бьет в правую штангу.
- 40Усман Дембеле (PSG) разыгрывает стенку с Ашрафом Хакими, но атака захлебнулась.
- 38Бу гол уриш учун яхши имконият бўлиши мумкин эди! Дембо Силла (Лорьян) ҳимоя ҳушёр ҳаракат қилиб, тўпни узоқлаштиргани сабабли Сулейман Файега аниқ пас бера олмади.
- 38Усман Дембеле (ПСЖ) решает разыграть угловой накоротке вместо подачи в штрафную.
- 37Дро Фернандес (ПСЖ) совершает сольный проход, но защитник блокирует его попытку. ПСЖ зарабатывает угловой.
- 36ПСЖ демонстрирует отличную командную игру и точные передачи.
- 3512:1 — общее количество ударов обеих команд. Статистика ударов в створ — 5:0.
- 34Подача Лукаса Эрнандеса (ПСЖ) в штрафную оказалась неточной, шанс упущен.
- 321-0Гол — 1:0! Дро Фернандес ассистирует Сенни Маюлу (ПСЖ), тот закручивает мяч в левую девятку мимо Ивона Мвого.
- 31Опасный удар головой Натаниэля Аджея (Лорьян) с точки пенальти — мяч прошел рядом с левой штангой. Счет не изменился.
- 31Артур Авом (Лорьян) готовится исполнить угловой.
- 30Дембо Силла (Лорьян) простреливает в штрафную, но мяч заблокирован и выбит. Судья указывает на угловой. У Лорьяна будет шанс создать опасность у ворот соперника.
- 29Арсен Куасси (Лорьян) подает угловой, мяч выбит.
- 28Дембо Силла (Лорьян) делает отличный навес в штрафную, но защита перехватывает мяч. Мяч ушел за пределы поля. Лорьян подаст угловой.
- 26Витинья (ПСЖ) проверяет вратаря дальним ударом — мяч пролетает чуть выше перекладины!
- 26Усман Дембеле (ПСЖ) навешивает с углового, но мяч летит слишком сильно и уходит за пределы поля.
- 25Ивон Мвого спас ворота после удара Усмана Дембеле (ПСЖ). Получив пас, Дембеле нашел пространство и пробил в нижний угол, но вратарь был на месте. Судья дает свисток, ПСЖ исполнит угловой.
- 25Усман Дембеле (ПСЖ) получает мяч на линии штрафной и бьет в нижний правый угол. Удар вышел слабым, и Ивон Мвого легко забирает мяч.
- 24Усман Дембеле (ПСЖ) бьет с края штрафной, но удар не получается, и мяч уходит далеко мимо левой штанги.
- 23Пас Артура Авома (Лорьян) уходит в никуда, атака захлебнулась.
- 22Арсен Куасси (Лорьян) делает длинный навес на Ноа Каду, но Матвей Сафонов выходит из ворот и забирает мяч.
- 21Усман Дембеле (PSG) прорывается сквозь защиту, но соперник вовремя выбивает мяч.
- 19Люка Эрнандес (ПСЖ) простреливает в штрафную, но мяч заблокирован. Усман Дембеле (ПСЖ) бьет на добивании — мяч проходит в сантиметрах от левой штанги. Какой момент!
- 18Усман Дембеле (ПСЖ) решает ускорить игру коротким розыгрышем углового.
- 18Усман Дембеле (ПСЖ) упускает отличный шанс. Он получил много пространства и мощно пробил с края штрафной в нижний угол, но вратарь совершил блестящий сейв! Угловой. У ПСЖ будет шанс.
- 16Владение мячом — 47:53.
- 15Матвей Сафонов выходит из ворот и перехватывает подачу Арсена Куасси (Лорьян) с углового.
- 14Дембо Силла (Лорьян) не смог выполнить прострел в штрафную, мяч перехвачен. Лорьян подаст угловой.
- 14Отличный контроль мяча и игра в пас в центре поля от «Лорьяна».
- 11Ашраф Хакими (ПСЖ) пытается отдать проникающий пас на Сенни Маюлу, но защитник вовремя перехватывает мяч. Усман Дембеле (ПСЖ) упускает верный шанс! Он первым успевает на добивание, но попадает в перекладину!
- 10Мика Годтс (ПСЖ) пытается найти партнера в штрафной, но перекручивает навес. Мяч уходит за пределы поля, от ворот для Лорьяна.
- 9Угловой разыгран коротким пасом Усмана Дембеле (ПСЖ).
- 8Усман Дембеле (ПСЖ) разыгрывает угловой накоротке вместо подачи в штрафную.
- 8Мика Годтс (ПСЖ) пытается вырваться на оперативный простор, но защитник выбивает мяч. Судья указывает на угловой, ПСЖ будет подавать.
- 8Пас Усмана Дембеле (ПСЖ) уходит в никуда, атака захлебнулась.
- 5Фол Витиньи (ПСЖ) не ускользнул от внимания Бастьена Дешепи, который без колебаний дал свисток.
- 4Усман Дембеле (ПСЖ) подает угловой, но защитники первыми оказываются на мяче и отводят угрозу.
- 4Мяч выбит после неудачной попытки дриблинга Мики Годтса (ПСЖ). Будет угловой. ПСЖ продолжает атаку.
- 4Усман Дембеле (ПСЖ) делает прострел, но мяч не доходит до партнеров, защита соперника справляется с угрозой.
- 3После подачи углового мяч отскакивает к Дро Фернандесу (ПСЖ), который сразу бьет издали, но мяч сваливается с ноги и улетает выше ворот.
- 3Усман Дембеле (ПСЖ) подает угловой, отличная подача в штрафную, но защита соперника начеку и выбивает мяч.
- 3Витинья (ПСЖ) делает длинный пас на Ашрафа Хакими, но защита действует слаженно и выбивает мяч. Мяч покинул поле. ПСЖ заработал угловой.
- 2Мамаду Коне (Лорьян) явно в офсайде, боковой судья поднимает флаг.
- 1Первый тайм матча вот-вот начнется.
- 00:45PSG начнет игру с центра поля.
- 00:45Главный судья сегодняшнего матча — Бастьен Дешепи.
- 00:45Стартовые составы обеих команд доступны в деталях матча.
- 00:45Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать на нашу текстовую трансляцию, где мы будем оперативно сообщать обо всем, что происходит в матче.
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