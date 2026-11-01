Париж ФК — Монако: составы и текстовая трансляция

·22·Спорт
Париж ФК — Монако: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Париж ФК — Монако. Начало матча: 1 ноября, 21:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Париж ФК»: 1. Трапп К., 31. Шерги С., 42. Коппола Д., 10. Кеббаль И., 33. Лис-Мелу П. (капитан), 20. Лопес М., 6. Отавио, 7. Пагис П., 27. Симон М., 9. Синайоко Л., 14. Траоре А.

Запасные «Париж ФК»: 28. Де Смет Т., 11. Крассо Ж., 4. Маркетти В., 23. Матондо Р., 3. Мбемба Э., 5. Мбоу М., 16. Нкамбадио О., 18. Сиссоко О., 8. Заби П.

Главный тренер «Париж ФК»: Росеньор Л.

Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л., 11. Аблин М., 29. Бруннер П., 8. Камара Л., 15. Дайер Э., 37. Диоп Э., 10. Головин А., 20. Назиньо, 72. Сане С., 2. Вандерсон, 6. Закария Д. (капитан).

Запасные «Монако»: 9. Балогун Ф., 19. Кабрал П., 28. Кулибали М., 7. Детурбе М., 16. Кон Ф., 13. Мависса К., 18. Минамино Т., 4. Тезе Дж., 49. Туре И.

Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.

Париж ФКМонакоЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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