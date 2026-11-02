Лорьян — Брест: составы и текстовая трансляция

·1·Спорт
Лорьян — Брест: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Лорьян — Брест. Начало матча: 3 ноября, 00:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лорьян»: 38. Мвого И., 32. Аджей Н., 3. Тальби М. (капитан), 95. Туре И., 20. Силла Д., 8. Кадью Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 19. Фай С., 18. Бальде И.

Запасные «Лорьян»: 33. Бернардо Г., 2. Жоржен А., 10. Йенсен И., 21. Камара Б., 30. Кузмич С., 11. Ле Брис Т., 72. Мбамба Н., 55. Обаретин Н., 15. Тосин А.

Главный тренер «Лорьян»: Дюжо А.

Стартовый состав «Брест»: 1. Сельвик Э., 70. Лала К., 29. Тузар Л., 4. Льорис Г., 2. Локо Б., 13. Шотар Ж., 8. Маньети Ю. (капитан), 17. Бальде М., 23. Думбия К., 9. Мбуп П., 19. Ажорк Л.

Запасные «Брест»: 18. Бурго Ж., 6. Дьямбу М., 11. Эджума Н., 21. Канте И. Я., 39. Н'Гессан Д., 7. Нонж Ж., 30. Патуйе М., 10. Версини Дж., 20. Зогбе Л.

Главный тренер «Брест»: Лашуэр Ж.

ЛорьянБрестЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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