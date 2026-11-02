Сенсация во Франции: «Париж» в четверке сильнейших, уверенные победы «Лиона» и «Марселя»
Завершились матчи 9-го тура Лиги 1 Франции. Тур, богатый на центральные противостояния, неожиданные результаты и результативные игры, привел к серьезным изменениям в верхней части турнирной таблицы.
Главная сенсация тура произошла в столице: клуб «Париж», принимавший на своем поле фаворита «Монако», одержал уверенную победу со счетом 3:1 и вошел в четверку сильнейших. Также стоит отметить, что гранды «Лион» и «Марсель» набрали важные 3 очка, а «Страсбур» устроил настоящее голевое шоу, отправив в ворота соперника 5 мячей.
Шум в Париже: дубль Синайоко и беспомощность «Монако»
Столичные представители с первых минут матча против «княжеского» клуба завладели инициативой:
Герой первого тайма Синайоко: нападающий «Парижа» Синайоко забил два гола на 38-й и 44-й минутах, обеспечив своей команде абсолютное преимущество к перерыву — 2:0;
Ответ Балогана и точка Пажи: на 65-й минуте Фоларин Балоган сократил разрыв в счете и, казалось, вернул интригу, однако на 74-й минуте Пажи забил третий гол хозяев, окончательно решив исход встречи — 3:1.
Фавориты не потеряли очки на своем поле: бенефис «Лиона», «Марселя» и «Страсбура»
Остальные матчи тура также прошли под полным доминированием хозяев поля:
«Лион» поднялся на 3-е место: принимая на своем поле «Анже», лионцы одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Эрнеста Нуама (34) и опытного Корентена Толиссо (86), доведя количество своих очков до 17;
Молниеносный удар «Марселя»: марсельцы, проводившие встречу против «Тулузы», открыли счет уже на 1-й минуте матча благодаря голу Амина Арита. На 25-й минуте Амин Гуири закрепил преимущество, и матч завершился со счетом 2:0;
5 голов от «Страсбура»: «Страсбур», принимавший «Осер», разгромил соперника со счетом 5:1. В составе хозяев дублем отметился Ясин, а гости доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Дюбате на 74-й минуте.
Официальные результаты и протокол 9-го тура:
«Париж» — «Монако» 3:1
Голы: Синайоко 38, 44, Пажи 74 — Балоган 65.
«Лион» — «Анже» 2:0
Голы: Нуама 34, Толиссо 86.
«Марсель» — «Тулуза» 2:0
Голы: Арит 1, Гуири 25.
«Страсбур» — «Осер» 5:1
Голы: Эссугу 41, Годо 55, Хардер 62 (пен.), Ясин 77, 85 — Арчер 68.
Удаление: Дюбате 74 («Осер»).
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