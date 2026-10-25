Монако — Лилль: составы и текстовая трансляция

·29·Спорт
Монако — Лилль: составы и текстовая трансляция

Лига 1: МонакоЛилль. Начало матча: 25 октября, 19:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Монако»: 1. Градецки Л., 2. Вандерсон, 72. Сане С., 4. Тезе Дж., 20. Назиньо, 8. Камара Л., 6. Закария Д. (капитан), 28. Кулибали М., 10. Головин А., 31. Фати А., 29. Бруннер П.

Запасные «Монако»: 11. Аблин М., 9. Балогун Ф., 7. Детурбе М., 37. Диоп Э., 16. Кон Ф., 13. Мависса К., 18. Минамино Т., 22. Салису М., 49. Туре И.

Главный тренер «Монако»: Филипе Луис.

Стартовый состав «Лилль»: 1. Озер Б., 23. Ньянзу Т., 3. Нгой Н., 4. Александро, 15. Перро Р., 21. Андре Б. (капитан), 6. Бенталеб Н., 8. Мбаппе Э., 10. Харальдссон Х., 17. Мукау Н., 35. Дьяун С.

Запасные «Лилль»: 7. Баква Д., 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 38. Гоффи А., 14. Кьергор М., 28. Перрен Г., 24. Вердонк К., 33. Йонджо А.

Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.

Прямая трансляция1-1 LIVE
83
Великолепная комбинация от Монако. Игроки контролируют мяч, в основном играя в одно касание. Они полностью диктуют темп игры.
80🔁
Арбитр показывает замену. Мауриц Кьергор (Лилль) выходит на поле вместо Набиля Бенталеба.
80🔁
Давиде Анчелотти решил заменить Хакона Арнара Харальдссона, вместо него на поле вышел Анхель Йонджо («Лилль»).
77
Хорошая игра защитника на выносе означает, что Монако ничего не выжимает из этого углового.
741-1
Гол! Эдан Диоп (Монако) продемонстрировал мастерство удара, и мяч оказался в сетке ворот!
69🔁
Происходит замена в матче. Адеаган Гоффи (Лилль) выходит на поле со скамейки запасных вместо Этана Мбаппе.
67🟨
Ромен Перро (Лилль) получил желтую карточку! Его борьба за мяч не была грубой, но, скорее всего, он заработал предупреждение за споры с Франсуа Летекье.
66🟥
Танги Ньянзу (Лилль) получает красную карточку за безрассудный фол. Теперь его команде придется играть в меньшинстве.
65
Монако доволен контролем мяча и ждет появления свободных зон в обороне. Однако игрок соперника вмешался в ситуацию и вынес мяч.
63🔁
И вот замена. Сориба Диауне покидает поле, а Исаак Коссье (Лилль) выходит на замену.
59
Монако выполнил угловой удар, но благодаря надежным действиям защитников возможность забить была упущена.
59
Маттис Аблайн (Монако) пробил в касание из штрафной, но мяч попал в партнера по команде. «Монако» подаст угловой.
56🟨
Это желтая карточка для одного из игроков. Предупрежден Матис Детурбе (Монако).
54
Лилль демонстрирует отличную командную игру в короткий пас и в одно-два касания, выжидая момент для вскрытия обороны соперника и удара в быстрой контратаке.
51
Ни один из игроков Монако не смог дотянуться до мяча после углового, так как подача была слишком сильной, и мяч ушел за пределы поля.
49
После стандарта в исполнении Монако один из защитников легко завладел мячом.
47
Вратарь парирует удар Александра Головина (Монако), великолепный сейв, мяч летел точно в верхний правый угол ворот.
47
Монако получает право на штрафной удар со средней дистанции.
47
Мяч ушел за пределы поля, будет угловой. У Монако появится шанс создать опасный момент у ворот соперника.
46🔁
Филипе Луис янги кучларни майдонга туширишга қарор қилди, Эдан Диоп (Монако) Денис Закариянинг ўрнига майдонга тушди.
46🔁
Замена в перерыве. Филипе Луис решил сделать перестановку. Маттис Аблин вышел на поле вместо Мамаду Кулибали (Монако).
46
Франсуа Летексье дал свисток, и начался второй тайм.
45+4
Прозвучал свисток арбитра, первый тайм подошел к концу, футболисты отправляются в раздевалки.
45
Добавлено 3 минуты к матчу.
45
Мяч пришел к Натану Нгойю («Лилль»), но его удар по центру ворот получился слабым, и Лукаш Градецкий без труда завладел мячом.
44
Лилль не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч на чужую половину поля.
40
«Монако», кажется, находит свою игру и завладел инициативой. Отличные действия нападающих создают защитникам возможности для начала атак.
36
Ламин Камара («Монако») в состоянии продолжить игру.
35
Игра пока остановлена, Ламин Камара (Монако) получил травму, на поле должны выйти врачи.
34🟨
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) сфолил на сопернике и был недоволен тем, что арбитр справедливо показал ему желтую карточку.
32🟨
Мамаду Кулибали (Монако) испытал терпение арбитра Франсуа Летексье и получил предупреждение за предыдущий фол.
30
Монако сейчас контролирует мяч и диктует ход игры. Они делают точные передачи друг другу, что затрудняет сопернику отбор.
26
Полумомент! Денис Закария (Монако) сделал передачу в штрафную, но Берке Озер вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
240-1
Этан Мбаппе (Лилль) принял прекрасную передачу, вышел один на один с вратарем и точно направил мяч в правый угол... простите, во внутреннюю сторону левой штанги. Какой прекрасный удар.
19
Парис Бруннер (Монако) снова попытался отдать разрезающий пас, но защита соперника сыграла внимательно и перехватила мяч.
15🔁
Ансу Фати (Монако) покидает поле из-за травмы. Филипе Луис выпускает вместо него Матиса Детурбе.
14
Ансу Фати (Монако) сигнализирует о боли и просит медицинской помощи. Насколько серьезной окажется травма, пока неизвестно.
11
Игрок «Лилля» нарушил правила против соперника, назначен штрафной удар.
9
Мамаду Кулибали (Монако) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар, и мяч не долетел до цели.
8
Парис Бруннер (Монако) сделал передачу в штрафную, но мяч полетел слишком близко к Берке Озеру, и тот завладел им.
5
В пользу Монако назначен косвенный свободный удар недалеко от центра поля.
4
Монако сбивает темп игры за счет передач в одно-два касания. Сопернику сейчас очень трудно, беготня без мяча дается им физически тяжело.
1
Первый тайм этого матча вот-вот начнётся.
19:00
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнётся. «Монако» разводит с центра.
19:00
Матч: Монако - Лилль. Счёт: 0-0. Комментарий: Представляем вам главного арбитра сегодняшней встречи, это Франсуа Летексье.
19:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
19:00
Добро пожаловать, дамы и господа, на наш текстовый онлайн-репортаж! Стартовые составы будут объявлены совсем скоро, так что устраивайтесь поудобнее и готовьтесь насладиться игрой.
МонакоЛилльЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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