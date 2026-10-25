Анже — Лорьян: составы и текстовая трансляция

·4·Спорт
Анже — Лорьян: составы и текстовая трансляция

Лига 1: АнжеЛорьян. Начало матча: 25 октября, 21:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Анже»: 1. Лопеш А., 2. Аркус К., 4. Камара О., 21. Лефор Ж. (капитан), 17. Калулу Ж., 14. Бельхдим Я., 8. ван ден Бомен Б., 27. Раолисоа Л., 9. Петер П., 10. Сбаи А., 19. Эль-Уаззани А.

Запасные «Анже»: 18. Аллевина Ж., 93. Белькебла Х., 26. Бермон А., 11. Джибирин Х., 34. Жернигон М., 20. Луэр М., 6. Мутон Л., 7. Симбаколи У., 16. Зинга М.

Главный тренер «Анже»: Жилли С.

Стартовый состав «Лорьян»: 38. Мвого И., 32. Аджей Н., 3. Тальби М. (капитан), 95. Туре И., 20. Силла Д., 8. Кадью Н., 62. Авом А., 43. Куасси А., 17. Макенго Ж., 19. Фай С., 18. Бальде И.

Запасные «Лорьян»: 33. Бернардо Г., 2. Жоржен А., 10. Йенсен И., 21. Камара Б., 42. Коне М., 30. Кузмич С., 11. Ле Брис Т., 55. Обаретин Н., 15. Тосин А.

Главный тренер «Лорьян»: Дюжо А.

АнжеЛорьянЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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