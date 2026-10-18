Лион — Ницца: составы и текстовая трансляция

·30·Спорт
Лион — Ницца: составы и текстовая трансляция

Лига 1: ЛионНицца. Начало матча: 18 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лион»: 40. Дескамп Р., 13. Атекаме З., 22. Мата К., 19. Ниакате М. (капитан), 16. Абнер Винисиус, 6. Тессманн Т., 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 99. Нартей Н., 24. Дюранвиль Ж., 10. Шульц П.

Запасные «Лион»: 20. Бахер Ф., 1. Грейф Д., 45. Имбер Р., 21. Клюйверт Р., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 11. Накамура К., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.

Стартовый состав «Ницца»: 23. Диуф И., 5. Абдельмонем М., 55. Ндайишимие Ю., 35. Мандза Тсьенди К., 92. Клосс Ж., 28. Витсель А. (капитан), 6. Будауи Х., 27. Нкунку Н., 7. Хейн Г., 9. Амура М., 11. Ваи Э.

Запасные «Ницца»: 77. Бульенди Т., 39. Кулибали Д., 10. Диоп С., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 8. Сансон М., 36. Сейду А.

Главный тренер «Ницца»: Панталони О.

Прямая трансляция2-1 LIVE
45+4
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+2
Мохамед Амура (Ницца) начал забег слишком рано, и боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.
45+1
Мадс Бидструп (Лион) сыграл очень грубо, и Франсуа Летексье дал свисток, зафиксировав нарушение. Ницца выполнит штрафной удар рядом с боковой линией.
45
Добавлено 3 минуты к матчу.
44
Игра остановлена, так как Мохамед Амура (Ницца) оказался в офсайде.
44
Ницца контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
39
Франсуа Летексье видит эпизод отчетливо и фиксирует нарушение со стороны Мохамеда Амура («Ницца»). «Лион» выполнит штрафной удар.
36
Лион быстро разыгрывает штрафной удар, пытаясь сохранить темп игры.
36
Нилс Нкунку (Ницца) попытался в подкате выбить мяч, но арбитр Франсуа Летексье зафиксировал фол. Штрафной. Лион, скорее всего, попытается забросить мяч в штрафную.
362-1
Гол! Закари Атекаме выполнил дальнюю передачу головой на Таннера Тессманна («Лион»), который с близкого расстояния не промахнулся и отправил мяч в левый угол ворот. 2:1.
34
Юссуф Ндайишимие (Ницца) фолил на сопернике, сорвав перспективную атаку. Лион получает право на штрафной.
32
Йеванн Диуф совершил великолепный сейв! Жюльен Дюранвиль (Лион) легко обыграл защитников и пробил со средней дистанции. Его удар низом пришелся по центру ворот, но вратарь сумел отбить мяч!
321-1
Гол! Павел Сулц (Лион) первым успел к отскоку в штрафной и мастерски отправил мяч в левый угол ворот. Счет 1:1.
30
Таннер Тессманн (Лион) избежал наказания со стороны судьи, несмотря на грубый фол против соперника. Назначен штрафной в пользу Ниццы.
22
Мохаммед Амура («Ницца») вел жесткую борьбу, и Франсуа Летексье свистнул из-за нарушения. Назначен штрафной в пользу «Лиона».
20
Подача Ниццы с углового уверенными действиями была пресечена вратарем Лиона Реми Дескампом.
180-1
Жонатан Клосс отдал пас Элье Ваи («Ницца»), тот принял мяч в штрафной и быстро пробил в левый нижний угол! Вратарь был бессилен. 0:1!
15
Лион, кажется, находит свой ритм в игре и контролирует мяч. Отличные действия нападающих создают защитникам возможности для начала атак.
11
Каил Будаш (Лион) упустил отличную возможность. Он пробил со штрафного из-за пределов штрафной площади, но его неточный удар прошел далеко от левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Ниццы.
11
Каил Будаш (Лион) исполняет штрафной удар.
10🟨
Нильс Нкунку (Ницца) не должен удивляться желтой карточке от арбитра, судья очень хорошо успокоил ситуацию.
10
Игроки «Лиона» перепасовываются короткими передачами, стремясь взломать оборону соперника и организовать быстрый контратакующий выпад.
7
Абнер Винисиус (Лион) нанёс мощный удар издали, но мяч пролетел значительно правее штанги. Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Ниццы.
5
Ни один из игроков Лиона не смог дотянуться до мяча после подачи с углового, так как навес вышел слишком сильным, и мяч ушел за пределы поля. От ворот Ниццы будет удар.
3
Жюльен Дюранвиль (Лион) недоволен собой: он вышел на ударную позицию, но отдал неточную передачу. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Ниццы.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
23:48
Игроки на поле, и матч начинает Ницца.
23:48
Сегодняшний матч обслужит Франсуа Летексье.
23:48
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
23:48
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам все события на поле максимально точно. Приятного просмотра.
ЛионНиццаЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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