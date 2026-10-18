Лион — Ницца: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Лион — Ницца. Начало матча: 18 октября, 23:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лион»: 40. Дескамп Р., 13. Атекаме З., 22. Мата К., 19. Ниакате М. (капитан), 16. Абнер Винисиус, 6. Тессманн Т., 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 99. Нартей Н., 24. Дюранвиль Ж., 10. Шульц П.

Запасные «Лион»: 20. Бахер Ф., 1. Грейф Д., 45. Имбер Р., 21. Клюйверт Р., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 11. Накамура К., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К.

Главный тренер «Лион»: Фонсека П.

Стартовый состав «Ницца»: 23. Диуф И., 5. Абдельмонем М., 55. Ндайишимие Ю., 35. Мандза Тсьенди К., 92. Клосс Ж., 28. Витсель А. (капитан), 6. Будауи Х., 27. Нкунку Н., 7. Хейн Г., 9. Амура М., 11. Ваи Э.

Запасные «Ницца»: 77. Бульенди Т., 39. Кулибали Д., 10. Диоп С., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 8. Сансон М., 36. Сейду А.

Главный тренер «Ницца»: Панталони О.