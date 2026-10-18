Лион — Ницца: составы и текстовая трансляция

45+4⏱
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+2
Мохамед Амура (Ницца) начал забег слишком рано, и боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.
45+1
Мадс Бидструп (Лион) сыграл очень грубо, и Франсуа Летексье дал свисток, зафиксировав нарушение. Ницца выполнит штрафной удар рядом с боковой линией.
45
Добавлено 3 минуты к матчу.
44
Игра остановлена, так как Мохамед Амура (Ницца) оказался в офсайде.
44
Ницца контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
39
Франсуа Летексье видит эпизод отчетливо и фиксирует нарушение со стороны Мохамеда Амура («Ницца»). «Лион» выполнит штрафной удар.
36
Лион быстро разыгрывает штрафной удар, пытаясь сохранить темп игры.
36
Нилс Нкунку (Ницца) попытался в подкате выбить мяч, но арбитр Франсуа Летексье зафиксировал фол. Штрафной. Лион, скорее всего, попытается забросить мяч в штрафную.
36⚽2-1
Гол! Закари Атекаме выполнил дальнюю передачу головой на Таннера Тессманна («Лион»), который с близкого расстояния не промахнулся и отправил мяч в левый угол ворот. 2:1.
34
Юссуф Ндайишимие (Ницца) фолил на сопернике, сорвав перспективную атаку. Лион получает право на штрафной.
32
Йеванн Диуф совершил великолепный сейв! Жюльен Дюранвиль (Лион) легко обыграл защитников и пробил со средней дистанции. Его удар низом пришелся по центру ворот, но вратарь сумел отбить мяч!
32⚽1-1
Гол! Павел Сулц (Лион) первым успел к отскоку в штрафной и мастерски отправил мяч в левый угол ворот. Счет 1:1.
30
Таннер Тессманн (Лион) избежал наказания со стороны судьи, несмотря на грубый фол против соперника. Назначен штрафной в пользу Ниццы.
22
Мохаммед Амура («Ницца») вел жесткую борьбу, и Франсуа Летексье свистнул из-за нарушения. Назначен штрафной в пользу «Лиона».
20
Подача Ниццы с углового уверенными действиями была пресечена вратарем Лиона Реми Дескампом.
18⚽0-1
Жонатан Клосс отдал пас Элье Ваи («Ницца»), тот принял мяч в штрафной и быстро пробил в левый нижний угол! Вратарь был бессилен. 0:1!
15
Лион, кажется, находит свой ритм в игре и контролирует мяч. Отличные действия нападающих создают защитникам возможности для начала атак.
11
Каил Будаш (Лион) упустил отличную возможность. Он пробил со штрафного из-за пределов штрафной площади, но его неточный удар прошел далеко от левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Ниццы.
11
Каил Будаш (Лион) исполняет штрафной удар.
10🟨
Нильс Нкунку (Ницца) не должен удивляться желтой карточке от арбитра, судья очень хорошо успокоил ситуацию.
10
Игроки «Лиона» перепасовываются короткими передачами, стремясь взломать оборону соперника и организовать быстрый контратакующий выпад.
7
Абнер Винисиус (Лион) нанёс мощный удар издали, но мяч пролетел значительно правее штанги. Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Ниццы.
5
Ни один из игроков Лиона не смог дотянуться до мяча после подачи с углового, так как навес вышел слишком сильным, и мяч ушел за пределы поля. От ворот Ниццы будет удар.
3
Жюльен Дюранвиль (Лион) недоволен собой: он вышел на ударную позицию, но отдал неточную передачу. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Ниццы.
1⏱
Судья дал свисток, и матч начался.
23:48
Игроки на поле, и матч начинает Ницца.
23:48
Сегодняшний матч обслужит Франсуа Летексье.
23:48
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
23:48
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам все события на поле максимально точно. Приятного просмотра.
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