Ницца — Ренн: составы и текстовая трансляция

Лига 1: Ницца — Ренн. Начало матча: 30 октября, 23:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ницца»: 23. Диуф И., 35. Мандза Тсьенди К., 55. Ндайишимие Ю. (капитан), 5. Абдельмонем М., 92. Клосс Ж., 39. Кулибали Д., 6. Будауи Х., 27. Нкунку Н., 10. Диоп С., 9. Амура М., 11. Ваи Э.

Запасные «Ницца»: 77. Бульенди Т., 22. Камара И., 7. Хейн Г., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 87. Перейра Э., 8. Сансон М.

Главный тренер «Ницца»: Панталони О.

Стартовый состав «Ренн»: 16. Леметр Н., 48. Аит-Будлаль А., 4. Крессуэлл К., 24. Руо А., 95. Франковский П., 17. Шиманьский С., 21. Ронжье В. (капитан), 28. Томассон А., 18. Нагида М., 11. Тамари М., 22. Диа Б.

Запасные «Ренн»: 60. Белаззуг К., 10. Блас Л., 45. Камара М., 6. Сиссе Д., 12. Майенда Э., 26. Мерлен К., 5. Оливейра Ж., 14. Рейнолдс Б., 90. Сумаре И.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.