Ницца — Ренн: составы и текстовая трансляция

45+3⚽3-1
Жонатан Клосс («Ницца») отправил мяч в сетку ворот и изменил счет!
45
К основному времени добавлено минимум 2 минуты.
45
Один из игроков «Ниццы» начал забегание слишком рано, и судья зафиксировал офсайд.
43
Себастьян Шимански (Ренн) выполнил неточный угловой, и Йеванн Диуф без труда забрал мяч.
42
Себастьян Шимански (Ренн) получил отличный короткий пас от партнера, но слишком долго возился с мячом в штрафной, позволив защитнику отобрать его. Ренн заработал угловой.
41
Жонатан Клосс (Ницца) подал угловой в гущу игроков в штрафной, но защитник выбил мяч.
40
Судья назначил угловой, и Себастьян Шимански (Ренн) подошел к мячу, чтобы его исполнить.
38
Булай Диа (Ренн) принял мяч в штрафной, мастерски обработал его и пробил по воротам, но вратарь совершил отличный сейв!
37
Софиан Диоп (Ницца) явно не следует «Золотому правилу»: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Он грубо сфолил, и у Эрика Ваттелье не было иного выбора, кроме как свистнуть.
34⚽2-1
Гол! Эли Ваи (Ницца) выиграл дуэль нервов и неотразимым ударом по центру ворот с пенальти переиграл Николя Леметра.
34
Эли Ваи («Ницца») направляется к одиннадцатиметровой отметке.
33🎯
Валентен Ронье (Ренн) нарушил правила. По крайней мере, так сигнализирует Эрик Ваттелье. После короткого совещания с лайнсменом главный судья назначил пенальти в пользу Ниццы, видимо, он видел момент лучше.
30
Жонатан Клосс («Ницца») подошел к угловому флажку и готовится выполнить подачу в штрафную площадь.
28
Жонатан Клосс («Ницца») вместо подачи с углового разыграл мяч накоротке с партнёром.
26
Муса Тамари (Ренн) мастерски принял мяч в штрафной и пробил, но мяч попал в защитника.
25
Хишам Будауи (Ницца) получил точный пас у линии штрафной, но пробил неточно — мяч пролетел над перекладиной. Ужасный удар! Мяч покинул поле, от ворот Ренна.
22
Хишам Будауи (Ницца) пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел выше перекладины.
19
Ницца сейчас контролирует мяч за счет точных передач между игроками.
15⚽1-1
Махамаду Нагида продемонстрировал отличную технику и сделал красивый навес в штрафную. Себастьян Шимански (Ренн) пробил головой в левый угол и сравнял счет. 1:1.
15
Ренн контролирует мяч, они перепасовываются в ожидании удобного момента для атаки.
12⚽1-0
Эли Ваи (Ницца) уверенно реализовал пенальти: он дождался движения Николя Леметра и пробил низом по центру ворот!
12
Эли Ваи (Ницца) берет ответственность на себя и уже устанавливает мяч.
11🎯
Никола Леметр (Ренн) нарушил правила, Эрик Вателье дает свисток. Радость для одних и горе для других, судья назначает пенальти в пользу Ниццы!
9
Муса Тамари (Ренн) совершил отличный сольный проход в штрафную, но его удар прошел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Ниццы.
8
Себастьян Шимански (Ренн) подал угловой, но никого из партнеров не нашел. Защитник отлично сыграл и выбил мяч.
6
Никола Леметр совершил отличный сейв после удара Эли Ваи («Ницца»). Ваи нашел пространство в штрафной и пробил по центру ворот.
5
Себастьян Шимански (Ренн) опасно подал с углового, но никто из его партнеров не смог перепрыгнуть защитников.
4
Ох, какое спасение. Себастьян Шимански (Ренн) пробил из штрафной, но удар был великолепно отражен. Теперь Ренн исполнит угловой.
3
Игроки Ренна попали в офсайд.
2
Хишам Будауи («Ницца») придержал соперника за футболку, и судья остановил игру из-за нарушения.
2
Ницца ойыншысы ереже бұзды. Эрик Ваттелье ысқырып, тәртіп бұзуды тіркеді және ойынды өз бақылауында ұстап тұр.
1⏱
Игра только что началась.
23:00
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Ренн вводит мяч в игру.
23:00
Сегодняшний матч обслужит Эрик Ваттелье.
23:00
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
23:00
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Желаем отличного настроения.
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