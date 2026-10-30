Ницца — Ренн: составы и текстовая трансляция

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Ницца — Ренн: составы и текстовая трансляция

Лига 1: НиццаРенн. Начало матча: 30 октября, 23:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ницца»: 23. Диуф И., 35. Мандза Тсьенди К., 55. Ндайишимие Ю. (капитан), 5. Абдельмонем М., 92. Клосс Ж., 39. Кулибали Д., 6. Будауи Х., 27. Нкунку Н., 10. Диоп С., 9. Амура М., 11. Ваи Э.

Запасные «Ницца»: 77. Бульенди Т., 22. Камара И., 7. Хейн Г., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 87. Перейра Э., 8. Сансон М.

Главный тренер «Ницца»: Панталони О.

Стартовый состав «Ренн»: 16. Леметр Н., 48. Аит-Будлаль А., 4. Крессуэлл К., 24. Руо А., 95. Франковский П., 17. Шиманьский С., 21. Ронжье В. (капитан), 28. Томассон А., 18. Нагида М., 11. Тамари М., 22. Диа Б.

Запасные «Ренн»: 60. Белаззуг К., 10. Блас Л., 45. Камара М., 6. Сиссе Д., 12. Майенда Э., 26. Мерлен К., 5. Оливейра Ж., 14. Рейнолдс Б., 90. Сумаре И.

Главный тренер «Ренн»: Эз Ф.

Прямая трансляция3-1 LIVE
45+33-1
Жонатан Клосс («Ницца») отправил мяч в сетку ворот и изменил счет!
45
К основному времени добавлено минимум 2 минуты.
45
Один из игроков «Ниццы» начал забегание слишком рано, и судья зафиксировал офсайд.
43
Себастьян Шимански (Ренн) выполнил неточный угловой, и Йеванн Диуф без труда забрал мяч.
42
Себастьян Шимански (Ренн) получил отличный короткий пас от партнера, но слишком долго возился с мячом в штрафной, позволив защитнику отобрать его. Ренн заработал угловой.
41
Жонатан Клосс (Ницца) подал угловой в гущу игроков в штрафной, но защитник выбил мяч.
40
Судья назначил угловой, и Себастьян Шимански (Ренн) подошел к мячу, чтобы его исполнить.
38
Булай Диа (Ренн) принял мяч в штрафной, мастерски обработал его и пробил по воротам, но вратарь совершил отличный сейв!
37
Софиан Диоп (Ницца) явно не следует «Золотому правилу»: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Он грубо сфолил, и у Эрика Ваттелье не было иного выбора, кроме как свистнуть.
342-1
Гол! Эли Ваи (Ницца) выиграл дуэль нервов и неотразимым ударом по центру ворот с пенальти переиграл Николя Леметра.
34
Эли Ваи («Ницца») направляется к одиннадцатиметровой отметке.
33🎯
Валентен Ронье (Ренн) нарушил правила. По крайней мере, так сигнализирует Эрик Ваттелье. После короткого совещания с лайнсменом главный судья назначил пенальти в пользу Ниццы, видимо, он видел момент лучше.
30
Жонатан Клосс («Ницца») подошел к угловому флажку и готовится выполнить подачу в штрафную площадь.
28
Жонатан Клосс («Ницца») вместо подачи с углового разыграл мяч накоротке с партнёром.
26
Муса Тамари (Ренн) мастерски принял мяч в штрафной и пробил, но мяч попал в защитника.
25
Хишам Будауи (Ницца) получил точный пас у линии штрафной, но пробил неточно — мяч пролетел над перекладиной. Ужасный удар! Мяч покинул поле, от ворот Ренна.
22
Хишам Будауи (Ницца) пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, но мяч пролетел выше перекладины.
19
Ницца сейчас контролирует мяч за счет точных передач между игроками.
151-1
Махамаду Нагида продемонстрировал отличную технику и сделал красивый навес в штрафную. Себастьян Шимански (Ренн) пробил головой в левый угол и сравнял счет. 1:1.
15
Ренн контролирует мяч, они перепасовываются в ожидании удобного момента для атаки.
121-0
Эли Ваи (Ницца) уверенно реализовал пенальти: он дождался движения Николя Леметра и пробил низом по центру ворот!
12
Эли Ваи (Ницца) берет ответственность на себя и уже устанавливает мяч.
11🎯
Никола Леметр (Ренн) нарушил правила, Эрик Вателье дает свисток. Радость для одних и горе для других, судья назначает пенальти в пользу Ниццы!
9
Муса Тамари (Ренн) совершил отличный сольный проход в штрафную, но его удар прошел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Ниццы.
8
Себастьян Шимански (Ренн) подал угловой, но никого из партнеров не нашел. Защитник отлично сыграл и выбил мяч.
6
Никола Леметр совершил отличный сейв после удара Эли Ваи («Ницца»). Ваи нашел пространство в штрафной и пробил по центру ворот.
5
Себастьян Шимански (Ренн) опасно подал с углового, но никто из его партнеров не смог перепрыгнуть защитников.
4
Ох, какое спасение. Себастьян Шимански (Ренн) пробил из штрафной, но удар был великолепно отражен. Теперь Ренн исполнит угловой.
3
Игроки Ренна попали в офсайд.
2
Хишам Будауи («Ницца») придержал соперника за футболку, и судья остановил игру из-за нарушения.
2
Ницца ойыншысы ереже бұзды. Эрик Ваттелье ысқырып, тәртіп бұзуды тіркеді және ойынды өз бақылауында ұстап тұр.
1
Игра только что началась.
23:00
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Ренн вводит мяч в игру.
23:00
Сегодняшний матч обслужит Эрик Ваттелье.
23:00
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
23:00
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Желаем отличного настроения.
НиццаРеннЛига 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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